Auch die anderen 18 Auftritte während des rund fünfwöchigen europäischen Teils der "Joanne World Tour" wurden abgesagt. Die Tour sollte am 21. September in Barcelona beginnen. Auch in Hamburg und Köln waren Konzerte geplant.

Das Berlin-Konzert von "Lady Gaga" am 26. Oktober fällt aus. Es sollte im Rahmen ihrer "Joanne"-Welttournee stattfinden. Die Sängerin leide an heftigen Schmerzen, die ihre Fähigkeit aufzutreten beeinträchtigten, teilte Tourpromoter Live Nation am Montag mit.

Neue Termine für die Veranstaltungen in Europa würden "schnellstmöglich" bekanntgegeben, hieß es. Im Vorverkauf erworbene Tickets behielten ihre Gültigkeit. Die Tour in Nordamerika werde auch wie geplant ab November stattfinden, versicherte der Tour-Veranstalter.



Bereits vergangene Woche war die 31-Jährige wegen Schmerzen in einem Krankenhaus behandelt worden und hatte deshalb einen Auftritt in Brasilien abgesagt. Zuvor hatte Lady Gaga bereits ein Konzert in Montreal verschoben.



Die Sängerin von Hits wie "Million Reasons" und "Perfect Illusion" hatte vor kurzem mitgeteilt, dass sie unter der chronischen Erkrankung Fibromyalgie leidet, zu deren Symptomen Müdigkeit und Schmerzen gehören. In früheren Interviews hatte sie erklärt, dass sie an Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen leide.



