Lollapalooza-Infrastruktur am Wochenende - Mehr S-Bahnen, Shuttle-Busse und ein zusätzlicher Funkmast

08.09.17 | 12:09 Uhr

Die Bühnen des Lollapalooza-Festivals stehen. Wo sonst auf Pferde gewettet wird, wird dieses Wochenende gegrölt und getanzt. 160.000 Leute werden erwartet. Für diese Masse gibt es einen zusätzlichen Funkmasten fürs Handynetz und Shuttle-Busse.

"Mumford & Sons", "The xx", "Foo Fighters" und die "Beatsteaks". Diese namhaften Bands werden am 9. und 10. September die Galopprennbahn Hoppegarten bespielen. Pro Tag werden am Samstag und Sonntag mehr als 80.000 Besucher beim Lollapalooza erwartet, wobei ein Großteil wohl aus Berlin anreisen wird. Das komplett ausverkaufte Musikfestival findet in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Gelände der Rennbahn Hoppegarten statt. Die bisherigen Veranstaltungsorte des Lollapalooza in Berlin - Tempelhofer Feld und Treptower Park - standen für das Festival in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung.

Im Trüben bei The xx oder den Foo Fighters

Das Festivalgelände ist der Innenraum der Rennbahn und ist an beiden Tagen von 10 bis 1 Uhr geöffnet. Alle anderen Anlagen - vor allem aber das Geläuf der Bahn - darf nicht von den Festivalgängern betreten werden. Los geht’s am Samstag um 11 Uhr auf der "Perry's Stage" mit der Band "Saint WKND", gleichzeitig startet Yoga im Rahmen von "Kidzapalooza". Ab dann werden bis 23.30 Uhr alle vier Bühnen ("Main Stage1", "Main Stage 2", "Alternative Stage", "Perry's Stage") fast durchgängig bespielt. Am Sonntag machen um 11 Uhr "THE HIM" den Anfang. Headliner ganz am Ende sind dann gleich nach den "Foo Fighters" "The xx". Das Wetter soll am Wochenende eher durchwachsen werden. Insbesondere am Samstag könnte es auch regnen - bei Temperaturen um 22 Grad und frischem Wind. Für Sonntag sind nur noch vereinzelte Schauer gemeldet - dafür könnte die Sonne für lichte Momente sorgen.



Polizei beim S-Bahnhof und bei Pflanzen-Kölle

Wer das Festival besucht, reist am besten mit der S-Bahn-Linie S5 bis zur Station Hoppegarten und läuft dann zum Eingang A. Mit der U-Bahn-Linie U5 fährt ab der Station Elsterwerdaer Platz ein Shuttlebus kostenlos zum Gelände. Zudem fährt der "Lolla Bus" von der Berliner Innenstadt zur Rennbahn Hoppegarten und wieder zurück. Hierfür müssen Tickets vorab gebucht werden. Für Autofahrer stehen Parkplätze in der Nähe der Rennbahn zur verfügung. Kostenlose Parktickets müssen vorab gebucht werden. Zudem gibt es nördlich des S-Bahnhofes Hoppegarten einen eigenen Fahrradparkplatz. Für die Anreise wird die S-Bahn im Zehn-Minuten-Takt fahren und es sollen Shuttlebusse bereit stehen. "Die Polizei wird am S-Bahnhof und bei Pflanzen-Kölle präsent und auch ansprechbar sein", sagte der Bürgermeister von Hoppegarten, Karsten Knobbe. Außerdem solle ein zusätzlicher Funkmast aufgestellt werden, damit das Handynetz nicht zusammenbricht", so Knobbe weiter.

Die Rückkehr der Bauchtasche

Aufgrund erhöhter Sicherheitsmaßnahmen sind bei dieser Großveranstaltung keine Rucksäcke und großen Taschen erlaubt (nichts was deutlich größer als DIN A4-Format ist). Kleinere Jutetaschen und Bauchtaschen sind aber gestattet. Festivaldirektorin Fruzsina Szép stellte Mitte August das musikalische und kulturelle Programm des Festivals vor und betonte dabei, dass auch in diesem Jahr sehr viele Familien mit Kindern kommen. "Das ist mit großen Rockfestivals gar nicht vergleichbar", sagte sie. Für die Familien steht Eingang B zur Verfügung. Sie dürfen, anders als Single-Besucher, auch einen Rucksack oder eine größpere Tasche, einen Kinderwagen pro Kind und sicher auch eine Yoga-Matte mitbringen.

Livestream 9. /10.09.2017 - Live dabei rbb|24 überträgt an beiden Festivaltagen in Kooperation mit ARTE Concert hier im Livestream jeweils ab 12:00 Uhr ausgewählte Konzerte.

Wo und wie alles begann

Das Festival Lollapalooza wurde 1991 von Jane's Addiction-Sänger Perry Farrell ins Leben gerufen. 2015 feierte es auf dem Tempelhofer Feld in Berlin seine Europa-Premiere. Wegen der dort errichteten Flüchtlingsunterkünfte musste das Lollapalooza im vergangenen Jahr in den Treptower Park umziehen, wo es vorab ebenfalls zu großen Protesten der Anwohner gekommen war. Das Lollapalooza gibt es neben dem Stamm-Austragungsort in Chicago auch in Argentinien, Chile und Brasilien. In Europa kam in diesem Jahr mit Paris (22./23. Juli) noch ein zweiter Ableger dazu.

Sendung: Brandenburg aktuell, 08.09.2017, 19.30 Uhr