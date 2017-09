Das Musikfestival Lollapalooza soll im kommenden Jahr im Berliner Olympiapark stattfinden. Das teilten die Veranstalter am Montag mit.



Als Grund gaben die Festival-Veranstalter die Infrastruktur sowie Probleme bei der An- und Abreise am diesjährigen Standort, der Galopprennbahn Hoppegarten, an. Auch "behördliche Auflagen" hätten zu der Entscheidung geführt. Vor der Veranstaltung am Wochenende hatte es noch gehießen, das Lollapalooza könnte auch künftig in Hoppegarten gastieren. Der Termin für das nächste Festival ist der 8. und 9. September 2018.