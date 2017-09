Geile Stimmung, miese Orga – so beschreiben die meisten Festivalbesucher das Lollapalooza 2017. Vor allem der chaotische Abtransport Samstagnacht steckt vielen noch in den Knochen. Nicht der einzige Punkt, der Besucher verärgerte. Von Henrike Möller

Eigentlich sah alles nach einer guten Wendung aus, denn am späten Nachmittag kam am Samstag endlich doch noch die Sonne raus. Regenponchos fielen und gaben den Blick frei auf glitzerige, Pailletten besetzte Gesichter, Blumenkränze und Federschmuck. Gegen 22.30 Uhr beendete der Headliner "Mumford & Sons" seinen Auftritt. Und ab da ging das Chaos los. "Es hat eine Stunde gedauert, bis wir vom Gelände runter waren", berichtet eine Besucherin, und: "bis zur S-Bahn-Station brauchten wir nochmal eine Stunde. Dann waren die S-Bahnen alle voll. Im Ganzen waren wir drei Stunden unterwegs."

Nach dem Lollapalooza-Festival in Hoppegarten kam es zu Gedränge am S-Bahnhof Hoppegarten. Einige Festivalbesucher kollabierten, es gab auch Verletzte. Der Veranstalter sagt, ein höherer Takt sei besprochen gewesen, ebenso wie längere Züge.

Andere Besucher berichten, sie seien mehrere Stunden von Security-Mitarbeitern zwischen zwei Absperrungen auf dem Gelände festgehalten worden: "Wir haben uns gefühlt wie Tiere in der Viehzucht." Inga wohnt nur wenige Minuten von der Rennbahn in Hoppegarten entfernt, aber auch sie kam an diesem Abend nicht früher nach Hause als die anderen Besucher: "Alle Ausgänge waren zu. Wenn man weiß, man kommt nicht raus, ist das ein gruseliges Gefühl."

Festivalsprecher Tommy Nick hatte sich am Sonntag bei den Festivalbesuchern entschuldigt. "Ich kann verstehen, dass Leute das nicht so toll finden, wenn sie zurückgehalten werden. Aber das diente in erster Linie der Sicherheit und um einen geregelten Abfluss vom Gelände und zur S-Bahn hin gewährleisten.