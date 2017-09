Die elektronische Perry Stage mausert sich als erstes zur Partyzone. Vorsichtig tänzeln die Besucher über den matschigen Boden. Hände recken sich euphorisch in die Höhe. Der Rest der 85.000 Festivalbesucher tummelt sich vor den anderen drei Bühnen oder hängt in den zahlreichen Freizeitmöglichkeiten ab, die das Lollapalooza anbietet: Riesenrad, Aussichtspunkt, Fashion-Area, Styling-Zone. Sogar einen grünen Kiez gibt es mit Hängematten, Blumen und Möglichkeiten, sich über wohltätige Organisationen zu informieren sowie einen extra Bereich für Familien. Den meisten Andrang können aber die zahlreichen Selfie-Gadgets aufweisen, die den Besuchern das perfekte Festival-Foto ermöglichen sollen. Am beliebtesten: das Spiegel-Kabinett und ein Meer aus silberfarbenem Lametta, das von der Decke runterhängt.

Im Verlaufe des Tages entspannt sich die Situation allerdings etwas. Die Besucher haben sich mit dem riesigen Gelände vertraut gemacht, haben alle Facilities entdeckt und abgespeichert. Überforderte Blicke in den Geländeplan sieht man kaum noch. Dafür kristallisiert sich ein neues Problem heraus: der Nachhauseweg. Die Gerüchte werden immer lauter, dass die S-Bahn schon jetzt an ihre Grenzen kommt. Am späten Nachmittag stecken in Mahlsdorf bereits hunderte Leute am Bahnsteig fest. Rafael ist mit dem Auto gekommen. Ob die Situation für ihn einfacher wird, bezweifelt er. Doch daran will er jetzt noch nicht denken: "Jetzt feiern wir erstmal. So freiheitlich wie heute auf dem Lollapalooza zeigt sich Berlin nicht mehr oft. Das müssen wir genießen."