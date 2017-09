Der Streit um das Lollapalooza-Festival auf der Rennbahn Hoppegarten geht in die nächste Runde. Gegen den Bürgermeister der Gemeinde wurde Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht. Zudem sollen schon bald Gespräche über die Ausgabe 2018 beginnen.

Gegen den Bürgermeister der Gemeinde Hoppegarten (Märkisch-Oderland), Karsten Knobbe, wurde am Montagabend eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht. Das Aktionsbündnis Für den Erhalt der Rennbahn im Grünen , welches das Lollapalooza-Festival auf der Pferderennbahn Hoppegarten verhindern möchte, wirft Knobbe Vorteilsgabe im Amt vor. Knobbe habe den Veranstaltern eine wohlwollende Genehmigung ausgestellt, sagte Sven Francke, Sprecher des Aktionsbündnisses, dem rbb.

Aufgrund der Größe des Festivals könne es jedoch nicht als Privatveranstaltung betrachtet werden, findet Francke. Am kommenden Samstag und Sonntag werden pro Tag etwa 80.000 Besucher beim Lollapalooza erwartet.

Bürgermeister Knobbe weist diese Vorwürfe zurück. Das Festival sei eine private Veranstaltung, die auch auf einem Privatgelände abgehalten werde. Die Gemeinde könne die Veranstaltung daher weder begünstigen noch verhindern. "Es lag nicht in meiner Hand, ob die Veranstaltung hierher kommt oder nicht", sagte Knobbe. "Es lag nur in den Händen der beiden Vertragspartner - nämlich der Rennbahn und dem Veranstalter."

Die Gemeinde hatte den Veranstalter dazu verpflichtet, etwa 3.000 Anwohnern für die Zeit des Festivals eine Ersatzquartier zu besorgen oder eine Entschädigung zu zahlen. Allerdings fühlen sich einige Anwohner, die in unmittelbarer Nähe der Rennbahn leben, bereits seit Ende August eingeschränkt. Seit etwa einer Woche werden Bühnen und Buden aufgebaut, Lkw transportierten Tag und Nacht Material zum Gelände, berichtet eine Anwohnerin.

Das Aktionsbündnis will gemeinsam mit dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) verhindern, dass das Lollapalooza dauerhaft in Hoppegarten stattfindet. Bereits in den kommenden Wochen wollen der Veranstalter und die Rennbahnleitung über die Durchführung im Jahr 2018 sprechen. Auf beiden Seiten sei Interesse für eine weitere Zusammenarbeit vorhanden - der Wille zum Protest bei den Anwohnern allerdings auch, wie sich bei mehreren Gemeindesitzungen bereits abzeichnete.

Bei dem Rock- und Pop-Festival treten am kommenden Wochenende unter anderem die Bands Mumford & Sons, The XX, Foo Fighters oder die Beatsteaks auf. Im vergangenen Jahr fand das Lollapalooza im Treptower Park statt, wo es aufgrund verschiedener Einschränkungen etwa beim Denkmalschutz nicht erneut stattfinden darf. Das erste Lollapalooza fand im Jahr 2015 auf dem Vorfeld des Flughafens Tempelhof statt.