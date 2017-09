Audio: rbb-Inforadio | 09.09.2017 | Interview mit Karsten Knobbe

OVG bekräftigt Auflagen zu Nachtruhe - Um 23 Uhr gehen beim Lollapalooza die Lichter aus

09.09.17 | 09:57 Uhr

Im Streit um die Nachtruhe beim Lollapalooza-Festival in Hoppegarten hat ein Gericht die Auflagen der Gemeinde bekräftigt: Es darf laut gefeiert werden, aber nicht endlos. Der Veranstalter muss wohl auch die Kosten für Ausweichquartiere tragen.

Während schon die ersten Besucher des Lollopalooza-Festivals unterwegs nach Hoppegarten waren, wurde hinter den Kulissen noch über den Lärmschutz gestritten. Erst am Freitagabend entschied das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (AZ OVG 11 S 66.17), dass Auflagen der Kommune vom Veranstalter eingehalten werden müssen. Konkret geht es um die Zeiten für die Nachtruhe, sowie Ausweichquartiere für Anwohner. Der Veranstalter habe vom Lärm besonders stark betroffenen Anwohnern ein Ersatzquartier zu bezahlen, entschied das OVG. Außerdem müsse die Musik am Samstag um 23 Uhr zuende sein, am Sonntag um 22 Uhr, wie Hoppegartens Bürgermeister Karsten Knobbe sagte.



Knobbe: Bei der Lautstärke schon entgegengekommen

Karsten Knobbe zeigte sich am Samstagmorgen zufrieden mit dieser Entscheidung. Die Gemeinde sei dem Festival-Veranstalter bei der Lautstärke entgegengekommen, "denn ein solches Großfestival braucht natürlich ganz andere Emissionswerte als es eine kleinere Veranstaltung mit einer kleineren Bühne bräuchte". Knobbe ergänzte: "Deswegen haben wir gesagt: Es geht nur dann nach den Brandenburger Regelungen, wenn wir solche relativ harten Ersatzmaßnahmen mitfestlegen - und dies ist letztlich auch vom Oberverwaltungsgericht bestätigt worden." Das Gericht habe auch bestätigt, dass - wie schon im Vorjahr beim Lollapalooza in Berlin - am Samstag bis 23 Uhr gespielt werden dürfe und am Sonntag bis 22 Uhr. "Für die Nachtruhe zum nächsten Werktag am Montag ist es zwingend notwendig, nach Brandenburger Recht um 22 Uhr auch den Schluss zu machen", so Knobbe.

Nur ein Großevent im Jahr

Knobbe zeigte sich zuversichtlich, dass der Streit nun beigelegt sei. Und mit diesem Bescheid des OVG gebe es auch Klarheit über die Konditionen für weitere, ähnliche Events in Brandenburg. Allerdings sei sich die Gemeinde mit dem Veranstalter einig, dass es nur eine derartige Großveranstaltung pro Jahr in Hoppegarten geben solle, so Knobbe. Alles andere sei "weder für die Rennbahn, noch für den Ort, noch für den Galopprennsport machbar" Und der Galopprennsport solle weiter das Hauptgeschäft der Rennbahn bleiben.



Wie viele der rund 3.000 vom Lärm betroffenen Anwohner bisher Ersatzunterkünfte in Anspruch genommen hätten, konnte Knobbe am Samstag im rbb-Inforadio nicht sagen. Allerdings hätten 400 Anwohner das Angebot genutzt und sich Freikarten haben geben lassen, sagte er.

Auch das "Aktionsbündnis für den Erhalt der Rennbahn im Grünen" begrüßte am Samstag den OVG-Entscheid, sprach aber von einem "Teilerfolg". Es sei positiv für die Gemeinde und die Anwohner, dass das Gericht 23, bzw. 22 Uhr für den Bühnenschluss bestätigt habe. Trotz der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts seien aber die Fragen über die Bezahlung der Ersatzquartiere nicht abschließend geklärt, teilte Sven Francke, Sprecher des Bündnisses, am Samstag mit. Die Veranstalter des Festivals waren am Morgen telefonisch nicht zu erreichen.



Pro Tag rund 80.000 Besucher erwartet

Samstag und Sonntag werden jeweils mehr als 80.000 Besucher beim Lollapalooza erwartet. Das komplett ausverkaufte Musikfestival findet in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Gelände der Rennbahn Hoppegarten statt. Die bisherigen Veranstaltungsorte des Lollapalooza in Berlin - Tempelhofer Feld und Treptower Park - standen für das Festival in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung.