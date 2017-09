Es verspricht ein diszipliniertes Konzert zu werden. Auf den Videowänden steht preußisch ernst: Konzertbeginn um 20 Uhr, sowas gibt es sonst nie. Es gibt keine Vorband, kaum Musik vom Band und der Innenraum ist bestuhlt, die unverhältnismäßige Stille hat etwas Gespenstisches. 17.500 Zuschauer in der nicht ausverkauften Waldbühne warten in gespannter Ruhe was passiert.

Dafür gibt es aber außer den beiden Videowänden keine Show, keine Effekte, nur Musik. Gleich als dritten Song "Mit Pfefferminz bin ich Dein Prinz", etwas umarrangiert, aber sofort wiedererkennbar. Die Menschen springen auf, manche drängen vor die Bühne, manche tanzen paarweise, werfen vor Entzückung ihre Bierbecher in die Luft, manche schreien sich mit hochrotem Kopf den Text gegenseitig ins Gesicht. Gänsehaut: wenn so vielen Menschen gleichzeitig kollektiv der Puls höher schlägt, nur wegen eines Songs.

Aber wenige Minuten später haben Ruhe und Disziplin ein Ende. Marius ist da und rockt das Haus. Im Sitzen und im Westernoutfit genau wie seine vielköpfige Band, breiter Hut, Lederfransenweste, Cowboystiefel, schwarze enge Hosen. Sein Gitarrist Carl Carlton, der auch in Lindenbergs Panikorchester und in Maffays Live Band spielt, hat sich seinen Hut tief ins Gesicht gezogen und spielt eine rauchige Steel Guitar. Auf einem Podest stehen Backroundsängerinnen und der Percussionist, davor sitzen Basser und Pianisten, es ist ganz schön voll auf der Bühne.

Die Idee mit dem Unplugged Album war Westernhagens beste seit ungefähr 1994. Durch das neue Soundgewand bekommen die angestaubten Zeltfetenhits Frische, Wärme, mehr Tiefe. Schon das dazugehörige Album bekam gute Kritiken, stieg auf Platz zwei der deutschen Charts. Auch live überzeugen die Songs. Sexy, Taximann, Wieder hier, Johnny W, Freiheit, das ganze Programm neu aufgelegt. Durch die ausufernde Instrumentierung wirken die Versionen vielschichtiger als die Originale.

In der Band herrsche ein sehr liebevoller Umgang, sagt Westernhagen zwischendurch, er sei stolz, mit so guten Leuten zu spielen. Die Harmonie in der Band ist zu spüren, die Songs sind mehr als die Summe der einzelnen Teile und viel mehr, als nur unverstärkte Coverversionen der Originale. Die Fans bekommen so zwar was sie kennen, aber gleichzeitig etwas ganz Neues. Zwischendurch driftet die Band in kontrollierte Jam Sessions ab, findet dann gekonnt wieder zum Refrain.