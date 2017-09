Matratzen auf der Straße zwischen alten Fernsehern oder Stühlen - das ist Berlin. Eine Künstlergruppe will den Müllsündern jetzt die Leviten lesen. Die Müllcowboys sind in Kreuzberg und Neukölln unterwegs: erkennbar an Cowbystiefeln und roten Besen.

In der Oranienstraße in Kreuzberg waren sie schon unterwegs. Sprecherin Paulina Papenfuß sagte, das sei gut angekommen, und hinterher sei es auch ein bisschen sauberer gewesen. An diesem Freitag und am Wochenende wollen sie durch in Neukölln fegen. Zu erkennen ist "Müll & The Gang" an den roten Besen und Cowboy-Stiefeln.