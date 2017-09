Audio: radioBerlin 88,8 | 28.09.2017 | Frauke Gust

Premiere "Babylon Berlin" im Berliner Ensemble - Zeitreise ins sündige Berlin

28.09.17 | 15:15 Uhr

Die drei Regisseure Tom Tykwer, Achim von Borries und Henk Handloegten lassen in der Serie "Babylon Berlin" das Berlin der 1920 Jahre wieder auferstehen. Ein Sittengemälde zwischen Drogen, Politik, Mord, Kunst, Emanzipation und Extremismus. Von Anna Wollner

Am Anfang stand die Sehnsucht. Die Sehnsucht nach einem filmischen Projekt über die Weimarer Republik und die wilden Zwanziger Jahre in Berlin, die die Regisseure Tom Tykwer, Achim von Borries und Henk Handloegten umtrieb. "Unser Dilemma war, dass ein Sittengemälde noch keine Story ist, man aber einen Anker braucht und eine bestimmte Zielsetzung und Klarheit", sagt Tom Tykwer im Gespräch mit rbb|24. Die Romane von Volker Kutscher um den jungen Kölner Kommissar Gereon Rath, der Ende der 1920er nach Berlin strafversetzt wird, waren für die drei Regisseure wie ein Geschenk. "Kutscher liefert einen sehr konzentrierten Plot und setzt vor allem ein Genre voraus. Plötzlich war uns klar, dass wir einen Polizeifilm machen könnten, ein Sittengemälde im Gewand eines Kriminalfilms". Der Geistesblitz brachte den Filmemachern die so dringend benötigte Ordnung.

Zahlen zum Film: 190 Drehtage, 720 Minuten Laufzeit, 1.000 Crew-Mitglieder

Zweieinhalb Jahre in einem Raum

Kutschers Roman "Der Nasse Fisch" ist dabei nur ein loses Gerüst. Das vielschichtige Figurenensemble um Gereon Rath (Volker Bruch), die junge Stenotypistin Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) und Bruno Wolter (Peter Kurth) und die Geschichte um den Toten im Landwehrkanal haben Tykwer, von Borries und Handloegten studiert, umgeschrieben, erweitert und ausgebaut. "Wir haben immer aus Kutschers Geiste, seinem Pool schöpfen können und haben dennoch eine große Freiheit genossen", so von Borries.

Infos im Netz babylon-berlin.com - "Babylon Berlin" Die 16-teilige Serie "Babylon Berlin" läuft ab dem 13. Oktober mit Doppelfolgen jeden Freitag auf "Sky", ab Ende 2018 auch in der ARD. Am Donnerstag abend feiert "Babylon Berlin" Premiere im Berliner Ensemble.

Zweieinhalb Jahre saßen die drei Filmemacher Tag für Tag in einem Raum, haben konzipiert, geschrieben und verworfen für dieses Berliner Mammutprojekt. Beim Schreiben haben sie sich noch keine Grenzen gesetzt - erst hinterher über die Umsetzbarkeit nachgedacht. Zwei Tage vor Drehbeginn mussten sie dann noch einmal aus Budgetgründen kürzen: sage und schreibe 115 Seiten, die Länge eines eigenen Spielfilms.

Unterschiedlichen Handschriften verschmelzen zu einer Großen

Doch das Budget von "Babylon Berlin" ist mit 38 Millionen Euro hoch, das höchste Budget für eine deutsche Fernsehserie überhaupt. Eine Koproduktion der ARD Degeto und dem Pay-TV-Sender "Sky". In 190 Drehtagen haben Tykwer, von Borries und Hendloegten in 720 Minuten Laufzeit Berlin wieder auferstehen lassen, mit einer Crew aus über 1.000 Leuten. Die Dreharbeiten selbst haben sich die drei Regisseure untereinander aufgeteilt. Aus logistischen Gründen nach Drehorten. Es gibt also keine Folge, an der nur einer gearbeitet hat, die unterschiedlichen Handschriften verschmelzen zu einer Großen.

Die Serie basiert auf dem Roman "Der nasse Fisch" von Volker Kutscher

Ausufernde Geschichte in einer pulsierenden Stadt

Dabei ist "Babylon Berlin" eine ausufernde Geschichte in einer pulsierenden Stadt zwischen Drogen, Politik, Mord, Kunst, Emanzipation und Extremismus. Berlin ist dabei der eigentliche Hauptdarsteller der Serie. Eine Stadt, die voller Magie, kosmopolitisch und vielfältig ist. Die "Rote Burg" am Alexanderplatz, das frühere Polizeipräsidium in dem hinter verschlossenen Türen die Beamten ihre Machtspiele vollführten, die Enge und das Elend der Arbeitermilieus, der protzige Reichtum der Großindustriellen, die Spießigkeit des Kleinbürgertums, die Abgründe des Nachtlebens. "In der Zeit war so wahnsinnig viel los, im Kulturbetrieb, in den politischen Köpfen", sagt Tykwer. "Es gab eine grundsätzliche Experimentierfreudigkeit in den Köpfen der Menschen. Es ist ja nicht alles festgehalten worden. Das ist ein schönes Geheimnis, das wir uns zu Nutze machen." Die Serie hat einen immensen Lerneffekt über die Zeit ohne den Zeigefinger zu heben oder sich als historisch verbürgte Geschichtsstunde zu verstehen.

Mit Schauspielern und Kameras in die Zeitmaschine

"Babylon Berlin" profitiert von Kutschers präziser Recherche, der detaillierten Beschreibung der atmosphärischen Stadt. "Wenn man den Film sieht, soll man das Gefühl haben, wir laufen mit den Figuren einfach durch die Stadt. Wir sind mit den Schauspielern und den Kameras in eine Zeitmaschine gestiegen und können uns frei in der Stadt bewegen", war Tykwers Wunsch. Das genau das auch geklappt hat, verdankt das Regie-Dreiergespann zu großen Teilen dem Szenenbildner Uli Hanisch und der "Neuen Berliner Straße" in Babelsberg, der neuen Außenkulisse der Filmstudios. Die Kulisse ist nicht einfach nur eine Straße, sondern gleich vier, mit angrenzenden Hinterhöfen. Jeder Straßenzug repräsentiert ein eigenes Viertel – den Wedding, Kreuzberg, Charlottenburg und die Friedrichstraße. Die Kulissenstraßenzüge konnten im Hintergrund digital ergänzt und ewig fortgeführt werden.

Gereon Rath ("Unsere Mütter, unsere Väter") in der Rolle von Kriminalkommissar Volker Bruch

Neben der Kulisse wurde auch in der Stadt selbst gedreht. Der Alex mit dem Polizeipräsidium "Rote Burg" im Hintergrund, an der Friedrichstraße und am Hermannplatz. Nachts - in den dreieinhalb Stunden, in denen keine reguläre U-Bahn fährt. Alle waren überrascht, wie wenig man am hochfrequentierten U-Bahnhof in Kreuzkölln verändern musste. "Babylon Berlin" ist ein vollkommenes Eintauchen in das Berlin von 1929. "Plausibel, aber nicht authentisch", beschreibt Regisseur Hendloegten das Gefühl beim Gucken. "Wir zeigen Berlin, so wie es noch nie gesehen wurde, weil wir es erfunden haben."