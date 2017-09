Theaterkritik | Neustart am Berliner Ensemble - Zurück in die erste Reihe

24.09.17 | 09:49 Uhr

Mit drei Premieren ist das Berliner Ensemble in die Ära Oliver Reese gestartet

– mit Brecht, Camus und einem hier noch unbekannten zeitgenössischen Norweger. Nicht alles ging gut, doch schon jetzt ist klar: Mit dem BE ist in Zukunft wieder zu rechnen. Von Fabian Wallmeier

Zum Abschluss dann also Brecht: "Der kaukasische Kreidekreis" beschließt am Samstagabend als dritte Premiere das Eröffnungswochenende am Berliner Ensemble. Eine kluge Idee von Neu-Intendant Oliver Reese – wurde das Stück doch an selber Stelle 1954 zum ersten Mal auf Deutsch aufgeführt. Der neue Intendant des BE knüpft also direkt an die Geschichte seines Hauses und an BE-Gründer Bert Brecht an. Das ist eine Geste, die auch vom Führungswechsel enttäuschte Fans der Ära Claus Peymann mit offenen Armen empfängt.

Infos im Netz www.berliner-ensemble.de - Der kaukasische Kreidekreis Mehr Infos zum Stück auf der Webseite des Berliner Ensemble.



Michael Thalheimer, Teil des BE-Leitungsteams, hat diesen "Kaukasischen Kreidekreis" inszeniert. Seine Arbeiten sind oft von einer großen Grundidee durchdrungen, die zum Zentrum der jeweiligen Inszenierung wird. Dieses Mal hat er sich offenbar von Brecht selbst inspirieren lassen. In seinen "Anmerkungen zum Kaukasischen Kreidekreis", die auch im Programmheft abgedruckt sind, schreibt er, das Stück nehme "auch gewisse Elemente des älteren amerikanischen Theaters auf, das in der Burleske und der Show exzelliert hat".

Szenenfoto aus "Der kaukasische Kreidekreis" am BE.

Thalheimer nimmt diesen Gedanken auf und kehrt ihn ins Gegenteil: Er inszeniert das Stück als Anti-Show. Ingo Hülsmann steht in der Rolle des Sängers zunächst vorne rechts mit dem Rücken zum Publikum und erzählt die Geschichte keifend, bellend - fast spuckt er sie angewidert in den Bühnenraum. Zur krachenden Gitarren-Begleitung von Live-Musikern schwanken dann die anderen Figuren ins Scheinwerferlicht an die Rampe. Alles dahinter bleibt schemenhaft im Halbdunkel, ganz hinten ist auf der ansonsten leer geräumten Bühne ein Tisch zu erkennen.

Schauspielerischer Höhepunkt: Stefanie Reinsperger

Brechts im Kern sehr einfache, geradezu brave Geschichte bleibt klar erkennbar: Es geht um die einfache junge Frau Grusche, die das zurückgelassene Kind der nach Höherem strebenden Natella zu sich nimmt, bis Natella das Kind zurückverlangt, weil es ihr als Erbe seines verstorbenen Vaters nützlich wäre. Stefanie Reinsperger spielt diese Grusche mit enormer stimmlicher und körperlicher Präsenz. Die Szene ihrer Muttertierwerdung, in der sie "Es ist meins" schreiend einen Widersacher mit Tritten ins Dunkel der Hinterbühne zurückdrängt, gehört zu den darstellerischen Höhepunkten des Eröffnungswochenendes. Ganz sicher ist Reinsperger ein entscheidender Grund dafür, warum "Der kaukasische Kreidekreis" die am lautesten umjubelte der drei Premieren ist.



Ein wirklich großer Abend ist diese Brecht-Inszenierung aber nicht. Das liegt am Finale, beginnend mit dem Auftritt des Richters Adzak, der entscheiden muss, welcher der drei Frauen das Kind zugesprochen wird. Thalheimer lässt Tilo Nest diesen Azdak krawallig überzeichnen, verpasst ihm eine alberne Proll-Perücke und einen Eimer Kunstblut über den Kopf. Der titelgebende Kreidekreis wird hier zum eilig hingeschmierten Kunstblutkreis. Aber warum?

Der Vorhang bildet die Klammer

Auch der Auftakt der Ära Reese am Donnerstagabend dürfte das an Gediegenes gewöhnte Peymann-Publikum nicht allzu sehr verschreckt haben: In Albert Camus' "Caligula" treten Clowns-Gesichter auf und purzeln harlekinesk über die Bühne, die zwischen Kirchenschiff und "Metropolis" anmutende Lichtgestaltung erinnert manchmal an die Schattenspiele des BE-Dauergasts Robert Wilson. Und dann wäre da noch der strahlend rote Vorhang, der in keinem anderen Berliner Theater so schön zur Geltung kommt wie im prachtvollen Saal des Berliner Ensembles. Er bildet ganz klassisch die Klammer des Eröffnungsabends: Zunächst spielt sich alles vor ihm ab, ganz am Schluss geht er auf Caligula herab.

Infos im Netz www.berliner-ensemble.de - Caligula Mehr Infos zum Stück auf der Webseite des Berliner Ensemble.



Brüche gibt es natürlich dennoch: Die Clowns sind bei näherem Hinsehen groteske Horror-Clowns mit verzerrten Mundwinkeln und spärlichen Haarzotteln. Victoria Behr hat die Darsteller so hergerichtet – die Stamm-Kostümbildnerin des Gaga-Meisters Herbert Fritsch, der frisch von der Volksbühne an die Schaubühne gewechselt ist. Einer seiner Stammspielerinnen gebührt auch der erste Auftritt am neuen BE: Annika Meier tritt als Erste vor den Vorhang, grimassiert und sagt immer wieder: "Nichts." Das reine Nichts so direkt und dazu so verspielt an den Anfang der neuen Intendanz zu setzen, ist schon eine sehr hübsche Pointe.

Foto aus den Proben zu Caligula.

"Caligula" mit Kettensäge

Antú Romero Nunes' Inszenierung ist allerdings bei Weitem nicht ohne Makel: Er stellt vor allem die absurde Seite der Geschichte des altrömischen Gewaltherrschers heraus, was in seiner Überdrehtheit nerven kann. Caligula muss hier unter anderem die Kettensäge schwingen und – plötzlich beidseitig bezopft – auf der Blockflöte "Ave Maria" spielen.



Constanze Becker spielt hier den Caligula, sie ist mit Reese aus Frankfurt nach Berlin zurückgekehrt. Doch bei ihrem mit besonders großer Spannung erwarteten ersten Auftritt am BE dringt sie nicht durch. Das berühmteste Zitat des Stücks, "Die Menschen sterben und sie sind nicht glücklich", krakeelt sie unmotiviert aus dem Off hinter dem noch geschlossenen Vorhang. Später wechselt sie zwischen eigenartig überakzentuiertem Theater-Sprech und alberner Anmutung hin und her, ohne so recht in ihre Rolle zu finden. Das mag allerdings auch Nunes' Regie geschuldet sein.

"Nichts von mir": kühl inszeniertes verschachteltes Familiendrama

Der Kontrast zur zweiten Premiere, am Freitagabend, ist groß: Die erste Inszenierung im neu eingerichteten Kleinen Haus des BE, "Nichts von mir" von Arne Lygre, ist ein schneidender, schwieriger, verschachtelter Text und Mateja Koleznik hat ihn für diese deutsche Erstaufführung angemessen kühl inszeniert.

Infos im Netz www.berliner-ensemble.de - Nichts von mir Mehr Infos zum Stück auf der Webseite des Berliner Ensemble.



Es geht, einfach gesagt, um eine Frau, die ihr Kind verloren hat und dann ihre Familie für einen anderen verlässt, aber trotzdem unglücklich bleibt. Der in Deutschland noch nicht bekannte Norweger Lygre lässt diese Geschichte zwischen den Zeiten springend, teils dialogisch und teils monologisch von vier Personen erzählen: "Ich", "Er", "Ex" und "Mensch", wobei "Mensch" drei Identitäten verkörpert: "Seine Mutter", "Meine Mutter" und "Mein Sohn". Wer jeweils spricht, ist schon beim Lesen des Textes nicht immer gleich nachvollziehbar. Und Koležnik setzt noch eins drauf: Sie teilt die Textpassagen auf drei jeweils identisch gekleidete, aber unterschiedlich alte Männer und Frauen auf. Zwischen ihnen wechselt er auch in Zwiegesprächen abrupt hin und her. Die Regisseurin erreicht damit eine maximale Distanzierung, die sich auch in der nahezu unbewohnt wirkenden spärlich eingerichteten Wohnung widerspiegelt. Dennoch lässt der Abend an keiner Stelle kalt, denn Koležnik hat dem Stück eine in ihrer Stille und Beiläufigkeit atemberaubende Choreographie verpasst: Die Darsteller laufen nervös hin und her, wiederholen, streng getrennt nach Mann und Frau, kleine Bewegungen und Verrichtungen: Streichhölzer fallen lassen, an der Fernbedienung des Fernsehers scheitern, einen Stapel Fotos durchsehen, irritiert nach oben schauen, eine Brausetablette ins Wasserglas werfen und so weiter. All das geschieht nebenbei, ohne direkten Bezug zum Text und lässt ihn dadurch unerwartet schimmern.

Die Schauspielerin Corinna Kirchhoff in "Nichts von mir".

Künstlerisch wettbewerbsfähig

Die vielleicht noch größere Sensation dieses meisterlichen Kabinettsstücks ist aber das große Selbstbewusstsein der Regisseurin, mit der sie hier wirklich große Darsteller und vor allem Darstellerinnen zu Dreieinigkeiten verschmelzen lässt. Anne Ratte-Polle und die beiden neuen Ensemble-Mitglieder Corinna Kirchhoff und Judith Engel – beide willkommene Berlin-Rückkehrerinnen – lassen ihre Figuren immer wieder zu einer werden. Nur in Nuancen bringen sie die jeweils eigene Note zum Klingen. Eine solide Brecht-Aneignung, ein ins Absurde gedrehtes Tyrannen-Drama und eine kühle neue Kammerspiel-Dramatik: Die nicht sonderlich überraschende Mischung zum Neustart am BE ist aufgegangen – mit drei ganz unterschiedlichen Premieren, nicht ganz auf Augenhöhe, aber durchweg auf mindestens gehobenem Niveau. Wenn man dazu bedenkt, dass Reese ganz offensichtlich ein außergewöhnlich gutes Ensemble verpflichtet hat, das hier zum Teil erst kleine Appetithappen liefern konnte, kann man schon jetzt prophezeien: Das BE wird unter Reese wieder in die erste Reihe vorrücken und sich auf dem Berliner Theatermarkt als künstlerisch wettbewerbsfähig etablieren.