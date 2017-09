Neubeginn an Volksbühne und BE

Am Berliner Ensemble und der Volksbühne stehen Neustarts unter neuen Intendanten an. Und während auf Castorf-Nachfolger Chris Dercon nach wie vor eingedroschen wird, steht Oliver Reese am BE vorerst glänzend da. Ein Ausblick auf den Herbst. Von Fabian Wallmeier