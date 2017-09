Audio: Radioeins | 29.09.2017 | Interview mit Kultursenator Klaus Lederer (Linke)

Reaktionen nach Räumung der Volksbühne - Holm: "Die Debatte ist nicht zuende"

29.09.17 | 12:24 Uhr

Nach sechs Tagen Besetzung ist am Donnerstag die Volksbühne geräumt worden. Am Tag danach rechtfertigt Kultursenator Lederer den Einsatz der Polizei. Andrej Holm ist verwundert über die schnelle Räumung. Ein Wachdienst schützt nun das Gebäude.



Nach der Räumung der Berliner Volksbühne am Donnerstag hat Kultursenator Klaus Lederer (Linke) den Polizeieinsatz verteidigt. Denn die Besetzer seien nach anderthalb Tagen nicht auf das Angebot eingegangen, den Grünen Salon des Theaters und einen weiteren Raum dauerhaft nutzen zu können. "Es war am Vorabend immer noch nicht abzusehen, dass dieses Angebot irgendwann mal angenommen werden würde", sagte Lederer den rbb. Er kritisierte, dass die Besetzer nach einer mehr als dreistündigen Diskussion deutlich gemacht hätten, "dass sie jetzt noch zwei bis drei Wochen gerne darüber diskutieren würden", so der Kutursenator im Interview mit Radioeins.

Lederer sagte, er stünde auf dem Standpunkt, dass die Aktivisten am Freitag in das Theater gegangen seien, in dem auch Künstler arbeiteten. Die Proben an der Volksbühne seien aufgrund der Besetzung seit Montag unterbrochen worden und die Mitarbeiter hätten deshalb nach vier Tagen Probenunterbrechung die Geduld verloren.

Stadtsoziologe Holm ist verwundert über schnelle Räumung

Die Berliner Polizei hatte die Besetzung nach sechs Tagen friedlich beendet und das Haus geräumt. Die Besetzer wollten mit ihrer Aktion eine andere Kultur- und Stadtentwicklungspolitik einfordern. Den Besetzern sei aber "keine Frist für die Abstimmung" gesetzt worden, kritisierten sie. "Unsere Performance wurde unterbrochen. Wir waren bis zum Ende keine Besetzung, deswegen ist es ein Angriff auf die Kunstfreiheit, die da passiert ist", sagte einer der Besetzer auf Radioeins. Unterstützer der Aktion ist Stadtsoziologe Andrej Holm, kurzzeitig Berliner Staatssekretär für Wohnen. Er trat selbst in der besetzten Volksbühne auf und bedauerte die Räumung: "Das war ein Ort, an dem sehr viele Diskussionen zusammengekommen sind, an dem eine gesellschaftliche Debatte geführt wurde, die seit anderthalb Jahren für den Theater- und Kulturbetrieb überfällig war", so Holm im rbb.

"Die Debatte ist nicht zuende"

Wie Holm im Gespräch mit dem Inforadio sagte, ist die Volksbühne ein Beispiel dafür, "was in Berlin an politischen Debatten schief läuft." Er sei ein "bisschen traurig" darüber, dass der Senat die Gespräche mit den Besetzern nicht konsequent weitergeführt habe. Die Entscheidung über das Angebot sei nach der langen Diskussion auf den darauffolgenden Abend vertagt worden. "Es ist verwunderlich, dass man nicht die Geduld aufgebracht hat, einen Tag länger zu warten", so Holm weiter. Dennoch: Mit dem Ende der Volksbühne-Besetzung sei die Debatte über Stadtentwicklung und freie Kunst in Berlin nicht zu Ende, sagte der Sozialwissenschaftler. "Die Aktivitäten haben gezeigt, wie notwendig so eine Debatte ist und dass es so einen Ort braucht."



BE-Intendant Reese kritisiert Hype um Volksbühnenbesetzung

Als "Sturm im Wasserglas" bezeichnete der neue Intendant des Berliner Ensembles, Oliver Reese, die Besetzung. Die Aufregung sei überproportional groß gewesen, sagte er am Freitag im rbb-kulturradio. Inhaltlich hätten ihn die Besetzer nicht beeindruckt, da sie das Raumangebot nicht angenommen haben. "Hätte dahintergestanden, wirklich Kunst machen zu wollen, wäre das die Chance gewesen, beim nächsten Theatertreffen vorzukommen", so Reese. Für ihn stehe die Besetzung in Zusammenhang mit der Ernennung des neuen Intendanten Chris Dercon und der misslungene Kommunikation des Senats. Es habe Defizite gegeben in der Art und Weise, wie die neue Intendanz dem Haus und auch Berlin vorgestellt wurde, sagte Reese.

Gespräche sollen weitergehen

Am Freitag wollen die Ex-Besetzer vor der Volksbühne weitermachen. Sie fordern ein öffentliches Gespräch mit Lederer, Dercon und den Mitarbeitern der Volksbühne im Grünen Salon. Das Angebot des Senats, gemeinsam alternative Räume in der Stadt zu suchen, hatten die Kapitalismus- und Gentrifizierungskritiker zuvor nicht angenommen - genauso wenig wie das Angebot der Volksbühne, den Grünen Salon und den Pavillon nutzen zu können.

Wachdienst schützt jetzt die Volksbühne

Derweil sollen die Proben an der Volksbühne laut eines Theatersprecher am Freitag wieder aufgenommen werden – geschützt von einem Wachdienst. Wenn das Theater in Betrieb ist, müssen manche Türen zu öffnen sein, um Fluchtwege zu ermöglichen. Die erste Theaterpremiere der Saison feiern Chris Dercon und sein Team am Samstag aber nicht am Rosa-Luxemburg-Platz, sondern im Hangar 5 auf dem stillgelegten Flughafen Berlin-Tempelhof. Der in Berlin lebende syrische Dramatiker Mohammad al-Attar zeigt dort gemeinsam mit dem Theaterregisseur Omar Abusaada aus Damaskus eine Adaption des griechischen Dramas "Iphigenie" [volkbuehne.berlin].