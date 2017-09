Im Allgemeinen gelten Rapper als Typen mit dicken Goldketten, an denen Dollarzeichen baumeln. Gülden glänzen bei Romano lediglich seine langen Zöpfe. Vor zwei Jahren hatte er seinen Durchbruch mit einem Album über seinen Heimatkiez. Seit vergangener Woche gibt es neues Köpenick. Dort, wo es in Berlin noch Parkplätze gibt, "man mit Omis quatschen kann und es nach Kuchen duftet", wie er es selbst formuliert.

Auf "Copyshop" wird deutlich, dass es ein Segen ist, dass Romano ein Leben vor der Musikkarriere hatte. In den Texten werden keine Geldscheine auf Tanzflächen geworfen. Die Themen speisen sich nicht aus der ollen Leier aus Drogen, Waffen und Brüsten, wie es all zu oft der Fall ist. Der Titelsong ist ein Mix aus schrulligen Erinnerungen an seinen Job in einem Kopierladen und irrwitziger Aufzählung von allem, was man irgendwie nachmachen kann - inklusive Tipps zu den vermeindlich besten Quellen der Fälschungen.