Audio: Studio Frankfurt | 05.09.2017 | Dirk Boeck

Strengere Sicherheitsregeln bei Veranstaltungen - Nicht größer als ein Blatt Papier

08.09.17 | 06:23 Uhr

Um Besucher vor Anschlägen zu schützen, haben Veranstalter von Großereignissen die Sicherheitsbestimmungen stark verschärft. Fast überall in Berlin darf das mitgebrachte Gepäck nur noch so groß sein wie ein DIN-A4-Blatt. Das haben viele noch nicht verinnerlicht.

Samstagabend in der Berliner Wuhlheide, Moderat spielen die letzte Show ihrer Welttournee - und etwa 17.000 Menschen wollen sich das Heimspiel des Elektro-Trios nicht entgehen lassen. Das Problem: Viele bekommen davon zunächst mal nichts mit. Als die ersten Klänge aus den Boxen wabern, warten Fans noch in endlosen Schlangen vor den Sicherheitskontrollen. "Unglaubliche Frechheit bei der Planung", schreibt ein verärgerter Besucher später auf Facebook, "tolle Show, aber die Organisation war miserabel" klagt eine andere. Hashtag: #Einlasschaos. Warten mussten vor allem diejenigen mit Gepäck - wer keinen Rucksack, keine große Tasche mitbrachte, war über die "Fast Lane" relativ schnell drin. Dieses Taschenproblem gibt es inzwischen bei den meisten Großveranstaltungen: Überall in Deutschland sind die Sicherheitsvorkehrungen in den vergangenen Monaten verschärft worden, als Schutz vor Terroranschlägen - lesen kann man die Regeln bisher meist nur im Kleingedruckten, auf der eigenen Eintrittskarte oder im Netz. So war es auch bei Moderat. Der neue Standard, auf den sich die Veranstalter geeinigt haben: Es darf keine Tasche mehr mit rein, die größer als ein DIN-A4-Blatt ist. 21 mal 29,7 Zentimeter, um genau zu sein.

Auch im Berliner Olympiastadion können Besucher Taschen abgeben, die zu groß sind - allerdings gibt es nicht unbegrenzt Platz und länger dauert der Einlass damit in jedem Fall.

Ähnliche Probleme in der Waldbühne

Das ist inzwischen bei den meisten Großereignissen in Deutschland so, auch in Berlin und Brandenburg müssen sich Besucher fast ausnahmslos danach richten: ob bei Hertha-Heimspielen im Olympiastadion, in der Max-Schmeling-Halle oder kommendes Wochenende beim Lollapalooza-Festival in Hoppegarten. Depeche Mode-Veranstalter Marek Lieberberg ließ bei der Show im vergangenen Juni im Olympiastadion extrem streng kontrollieren: Hier durften Handtaschen höchstens so groß, wie ein DIN-A5-Blatt sein - entsprechend lang waren die Wartezeiten vor den Metalldetektoren. Ob es Probleme beim Einlass gibt, ist nicht selten noch Glückssache. Bei Moderat seien am Anfang kaum Leute und kurz vor Konzertbeginn dann extrem viele gekommen, schreiben die Veranstalter in ihrer Entschuldigung für die Wartezeiten. Es habe dann leider "unverhältnismäßig viele 'Gepäck-Abnahmen'" gegeben, weil die Taschen und Rucksäcke zu groß gewesen seien. Einfach durchwinken habe man die Gäste nun mal nicht können. In der übergeordneten Hausordnung auf der Homepage der Wuhlheide steht vom "DIN-A4"-Gebot allerdings nichts - sie ist vom März 2010. Beim Konzert von Daniel Barenboims "West-Eastern Divan Orchestra" Mitte August in der Waldbühne gab es ähnlichen Ärger wie in Köpenick: Weil sie mit ihren größeren Taschen nicht reindurften, mussten viele Besucher lange an den Gepäckabgabestellen anstehen – einige gingen deshalb empört nach Hause.

"Bei einem Helene-Fischer-Konzert knirscht es sicherlich noch"

Warum aber ist ausgerechnet DIN-A4 die Grenze? "Jeder hat so ein Blatt zuhause, jeder weiß, wie groß das in etwa ist. Außerdem ist die Größe beim Einlass leicht und schnell nachzumessen", sagt Moritz Hillebrand, Sprecher der Mercedes-Benz-Arena am Berliner Ostbahnhof, rbb|24. Dort gilt das Taschenverbot seit dem 1. September. In den vergangenen zwölf Monaten hatten es die Betreiber auf freiwilliger Basis versucht, Besucher wurden gebeten, ihre Taschen und Rucksäcke zuhause zu lassen - hat nicht so gut geklappt, sagt Hillebrand. Deshalb nun also die einheitliche Regel, sie gilt für die Heimspiele von Alba Berlin und den Eisbären genauso wie für Konzerte - falls deren Veranstalter sie jeweils nicht nochmal verschärfen. "Am liebsten ist uns natürlich, wenn Besucher gar nichts mitbringen. Wir hoffen darauf, dass ihnen bewusst wird, dass es am Eingang für sie dann schneller und leichter voran geht." Bis alle das Taschenverbot verinnerlicht hätten, könne es zwischen einem und eineinhalb Jahren dauern, schätzt Hillebrand. Für diejenigen, die beispielsweise direkt von der Arbeit in die Arena kommen, gibt es Fächer, in denen sie ihr Gepäck aufbewahren lassen können - was die Wartezeit aber, wie auch beim Moderat-Konzert in der Wuhlheide, entscheidend verlängert. "Menschen, die mit einer Dauerkarte zu Sportereignissen gehen, werden das schneller drin haben als Besucher, die einmal im Jahr kommen. Bei einem Helene-Fischer-Konzert zum Beispiel knirscht es sicherlich noch."