Castorf setzt am BE vor allem auf das Ensemble

Stefanie Reinsperger (29) wird in Frank Castorfs "Les Misérables"-Inszenierung am Berliner Ensemble (BE) spielen. Die österreichische Schauspielerin hatte am Wochenende ihr gefeiertes Berlin-Debüt in Michael Thalheimers Inszenierung von Brechts "Der kaukasische Kreidekreis" gegeben. Das BE teilte am Dienstag mit, Ex-Volksbühnen-Intendant Castorf werde bei seiner Interpretration von Victor Hugos Drama "Les Misérables" (Premiere 1.12.) vor allem mit Darstellern aus dem BE-Ensemble arbeiten.

Dazu gehören unter anderem Andreas Döhler, Patrick Güldenberg, Oliver Kraushaar und Sina Martens. Als Gast wird die gerade zur "Schauspielerin des Jahres" gekürte Valery Tscheplanowa auftreten, die in Castorfs letzter großer Volksbühnen-Inzsenierung "Faust" zu sehen war. Mit dabei in "Les Misérables" ist außerdem Jürgen Holtz, der lange fest im Berliner Ensemble war und dem Haus nun weiterhin als Gast verbunden ist, wie das Theater mitteilte.

Am Samstagabend hatte am Berliner Ensemble Brechts "Der kaukasische Kreidekreis" Premiere gefeiert mit einer herausragenden Stefanie Reinsperger in der Hauptrolle. Das Stück war die dritte und letzte Premiere am Eröffnungswochenende des neuen Intendanten Oliver Reese. Mit "Der kaukasische Kreidekreis" hatte Brecht 1954 das Theater am Schiffbauerdamm neu eröffnet.

Am Berliner Ensemble der Nach-Peymann-Ära ist das Werk nun in der Regie von Michael Thalheimer zu sehen.Die 29-jährige Reinsperger ist darin in der Rolle der mitfühlenden Magd Grusche zu sehen. Die bereits preisgekrönte, österreichische Schauspielerin gab mit dieser Rolle ihr BE-Debüt - und wurde vom Publikum gefeiert.

Der vom Schauspiel Frankfurt kommende Reese, Nachfolger von Claus Peymann, hatte seine Intendanz am Donnerstagabend mit Camus' "Caligula" in der Regie von Antú Romero Nunes begonnen.