Wenn Sven Regener, Autor des Bestsellers „Herr Lehmann“ und Sänger der Berliner Band „Element of Crime“, seinen neuen Roman in Berlin vorstellt, dann ist das wie ein Heimspiel für einen Fußballverein. Nach nur drei Tagen war die Lesung ausverkauft und gestern Abend im Großen Sendesaal des RBB brandete dem Schriftsteller nicht nur herzlicher Applaus entgegen, sondern er konnte auch zum ersten Mal vor einem Live-Publikum testen, ob der Humor in seinem neuen Roman „Wiener Straße“ bei seinen Zuhörern ankommt.

Das Ergebnis dieses Tests dürfte Sven Regener euphorisch stimmen; im Saal herrschte ausgelassene Partystimmung.