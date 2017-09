Zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals stehen an diesem Wochenende in Berlin und Brandenburg mehr als 340 Angebote auf dem Programm. Sie reichen von einem Rundgang durch den Schlosspark Charlottenburg bis zu Führungen durch die Alte Münze und durch das ehemalige Stasigefängnis Hohenschönhausen. Auch der Reichstag öffnet seine Türen. In Potsdam können unter anderem zahlreiche Villen besucht werden, die sonst nicht zugänglich sind.