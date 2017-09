Streetart-Museum Urban Nation Berlin - Dann nehmen wir einfach die Fassade ab

16.09.17 | 09:26 Uhr

Berlin gehört zu den Hotspots junger Kunst und zieht wie kaum eine andere Stadt Streetart-Künstler jeglicher Art an. Eigentlich kurzlebig und eher Mauerblümchen bekommt diese Kunstrichtung nun in Berlin ein Zuhause. Von Frieder Rößler

Graffiti, Streetart, Tape-Art, Urban Art: Diese Erscheinungen von schneller und vergänglicher Kunst polarisieren, da sie oft ungefragt und nicht autorisiert angebracht werden und sich dadurch über geltende Konventionen einfach hinwegsetzt. Im Unterschied zur Hochkultur, wo Museumsbesucher extra einen Ort aufsuchen und eine bestimmte Erwartung mitbringen, überrascht Straßenkunst. Sie überfällt den Betrachter unerwartet, ungefragt und wirkt mitunter zynisch. Und sie zieht oft Ärger und Unverständnis auf sich. Dabei gehören Graffitis zu Berliner Geschichte.

Die künstlerische Leiterin Yasha Young hat 150 Urban-Art-Künstler im neuen Haus versammelt

Der imperialistische Schutzwall diente jahrelang als Open-Air-Gallery in Westberlin und als die Mauer fiel, hat wohl jeder die bunten Bilder auf ihr wahrgenommen. Graffitis auf Zügen haben in Berlin eine lange Tradition, Brandwände und Häuserfassaden werten Baulücken und sanierungsbedürftige Ruinen auf. Seitengassen mutieren zu Wimmelbildern von Schablonenbildern, Aufklebern und Plakatkunst.



Im Kampf um die Aufmerksamkeit buhlen in Berlin mittlerweile auch große Firmen mit Streetart um neugierige Blicke und Galerien und Kunstmärkte haben längst entdeckt, dass Urban Art der heißeste Scheiß ist und teilweise Rekordsummen erzielt. Wenn vor fünfzehn Jahren der britische Streetart-Künstler Banksy seine Aktionen durchführte, interessierte das wenige. Heute kennt jeder seine Werke.

Die rasante Entwicklung und die Etablierung dieser Kunst, die jetzt als Urban Contemporary Art zusammengefasst wird, hat aber nie einen Platz oder Ort gefunden, wo sie gepflegt, erklärt, vermittelt und bewahrt werden kann. Das ändert sich jetzt mit der Eröffnung des Urban Nation in der Bülowstraße in Berlin Schöneberg. Dort hat die künstlerische Leiterin Yasha Young mit ihrem Team zur Eröffnung rund 150 Urban-Art-Künstler der nächsten Generation ausgewählt. Regionale, nationale und internationale Hochkaräter, Zeitzeugen, Stars und Newcomer.



Was alle eint, bringt Young auf den Punkt: "Es geht immer um das Ich: Ich war hier, ich bin da, hör mich, sieh mich, lies mich. Graffiti ist eine Sprache, die nicht viele sprechen. Und wenn man eine Sprache nicht spricht, dann hat man immer erstmal Probleme zu verstehen, wie es gemacht ist. Dann weiß man gar nicht, was dazu gehört."

So soll der Besucher das Urban Nation erleben

Die Idee, Urban Art in ein Museum zu transferieren, stößt auf Vorbehalte und Widerstände. "Radikale Straßenkunst fühlt sich in Rahmen gepresst an einer Wand nicht wohl" gehört zu den dominantesten Vorwürfen. Yasha Young entgegnet, dass sie niemanden zwinge, im Urban Nation mitzumachen. Denn das Museum möchte anders auftreten und die Straße unbedingt berücksichtigen. "Dass die Leute mal die Möglichkeit haben, das, was sie vielleicht auf der Straße schon in groß gesehen haben, auch mal von der Nähe betrachten zu können, und auch mit dem Künstler sprechen zu können." Christopher Vorwerk, kaufmännischer Direktor vom Urban Nation pflichtet ihr da bei und betont: "Selbst der Fußboden im Haus ist Asphalt, wie auf einer richtigen Straße und ich bewege mich wie durch ein kleines Labyrinth und kann unterschiedliche Sachen entdecken."

Christopher Vorwerk, kaufmännischer Direktor vom Urban Nation

Der Clou dabei: Sowohl außen, als auch innen bietet das Museum Platz und Raum. Das Architekturbüro Graft hat für das Museum für Contemporary Art den Umbau eines fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses geplant und eine modulare Wechselfassade kreiert. Großformatige Fassadengestaltungen können so einfach abgehängt werden und dadurch entsteht Platz für neue Werke, ohne dass die Vorgänger übermalt oder besprüht werden müssen. Thomas Willemeit, Architeckt und Gründungspartner von Graft, legt aber auch großen Wert auf die Innengestaltung: "Irrsinnig hohe Räume, die natürlich auch diese großen Proportionen der Bilder zulassen. Und dann sieht man diagonal eingehängte Brücken, über die man sich dann kreuz und quer durch diese Räume bewegen kann und auch ganz nah an die Bilder rantreten kann." Zwei Jahre haben die Umbauarbeiten gebraucht. Dass so ein spezieller Ort auch die Ein- und Anbindung in den Kiez benötigt, um von der Nachbarschaft akzeptiert zu werden, gehört zum Selbstverständnis des Urban Nation. Schließlich lautet seit Jahren das Motto Connect, Create, Care. Die Stiftung Berliner Leben hat mit 650.000 Euro das Urban Nation mitfanziert und das aus gutem Grund, sagt deren stellvertretender Vorstandsvorsitzender Hans-Michael Brey: "Das Museum wendet sich mit seinen Angeboten und Aktionen auch ganz gezielt an die Menschen in der Nachbarschaft." Auf diese Weise wolle die Stiftung die Integration und Partizipation von benachteiligten Bevölkerungsgruppen stärken.

Das Museum steht mitten im Bülowkiez

Die Stiftung Berliner Leben zählt aber nicht allein zu den Unterstützern. Die Lotto-Stiftung hat 1,4 Millionen Euro beigesteuert, die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gewobag hat gut die Hälfte der 4,5 Millionen Euro Baukosten getragen. Zwar stören sich Wohnungsbaugesellschaften meistens an Graffitis an ihren Häusern. In einem Haus sieht das ganz anders aus, diese Idee habe Potential, so Gewobag-Vorstandsmitglied Markus Terboven: "Urban Nation hat im Bülowkiez in den letzten Jahren wichtige Impulse gesetzt. Das Museum wird diese Entwicklung deutlich vorantreiben".

Infos im Netz Urban Nation Zu Eröffnung am Sonnabend sprechen Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und die Staatssekretärin für Kultur und Medien, Prof Dr. Monika Grütters, begrüßende Worte.

Contemporary Art scheint also wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu sein und hat ihren Platz gefunden. Daher benötigt sie unbedingt einen Ort, wo sie gepflegt, bewahrt, erschaffen und weitergetragen wird. Diese Rolle passt dem Urban Nation wie angegossen. Auch die Archivfunktion scheint mit der Martha Cooper Libary gesichert zu sein.



Die amerikanische Fotojournalistin dokumentierte als eine der Ersten die Entstehung von Graffiti Ende der 1970er Jahre in New York. Dem Museum überlässt sie einen bedeutenden Teil ihrer Sammlung. Nach der feierlichen Eröffnung verwandelt sich der Bülow-Kiez ein Wochenende lang in eine Artmeile mit Quartiersfest. Skaten, Sprühen, Yoga, Workshops, Künstler. Besser lässt sich die Idee von Urban Contemporary Art nicht vermitteln.