Antrittskonzert Vladimir Jurowski - Raus aus der Komfort-Zone!

18.09.17 | 08:13 Uhr

Derzeit gibt's viele neue Gesichter im Berliner Kulturleben, ob an der Volksbühne, am BE oder dem RIAS-Kammerchor. Jetzt auch beim Rundfunksinfonieorchester. Jens Lehmann hat das Antrittskonzert von Chefdirigent Vladimir Jurowski besucht.

Zwischendurch hat man ja das Gefühl gehabt, dass einem diese dunkel-charismatische Gestalt von Vladimir Jurowski mit bohrendem Blick von jeder Plakatwand in Berlin hinterherschaut. Doch wie angenehm: Beim Antrittskonzert ist von Personenkult nichts zu spüren. Keine reißerischen Image-Filmchen, wie sie vor ein paar Tagen bei Simon Rattles "Inthronisierung" in London in den Saal blökten, die Philharmonie ist noch nicht einmal ganz ausverkauft an diesem Abend im Rahmen des Musikfestes.



Ist ja auch ziemlich schwere Kost, die Jurowski da auftischt: Der koreanisch-deutsche Komponist Isang Yun wäre an diesem Tag 100 Jahre alt geworden - und das RSB huldigt ihm mit "Dimensionen", einem Werk, das mit fernöstlichen Einflüssen und den Klangfarben von Orchester und Orgel spielt. Präzise musiziert, aber auch ziemlich sperrig das Ganze.

Schönberg zur Entspannung

Zur Entspannung danach gibt's - Schönberg. Richtig gehört. Christian Tetzlaff spielt das verteufelt schwere Violinkonzert mühelos und mit warmem Ton. Jurowski und ihm geht es nicht um den verkopften Zwölfton-Komponisten, sondern um das Tänzerische, das in dieser Musik steckt. Und das sieht man den beiden auch an. Ein "Pas de deux" mit Orchester.



Schon bemerkenswert, wie begeistert beide Werke aufgenommen werden. Das Publikum ist hochkonzentriert - ich habe lange nicht mehr so viele Menschen gesehen, die in ihrem Programmheft lesen. Jurowski reißt das RSB-Publikum gehörig aus der Komfort-Zone, hatte doch sein Vorgänger Marek Janowski - gerade erst bei den Philharmonikern zu erleben - eher auf das klassisch-romantische Repertoire gesetzt. Bei Jurowski ist das anders: Weiter geht's mit Luigi Nonos "Fucik", einem überraschend pathetischen Melodram auf die letzten Worte des gleichnamigen tschechischen Widerstandskämpfers. Die sind kaum verhallt, da sind vertraute Klänge zu hören.

Beethoven wie durch's Effektgerät gejagt

Beethoven wird ja inzwischen fast nur noch "historisch informiert" aufgeführt: kleine Besetzungen, scharfer Klang. Doch bei Jurowski klopft das vielzitierte Schicksal mächtig gewaltig an die Pforte, in Riesenbesetzung. Kein Wunder, denn so hat sich Gustav Mahler seinen Beethoven vorgestellt, und auch genau so instrumentiert. Sechs Flöten, der Rest der Bläser fast durchgängig vierfach besetzt, davor ein Streichermeer mit acht Kontrabässen. Mahler wollte nicht nur Spätromantik pur, sondern gleich ein ganz neues Beethoven-Klangbild. Mission erfüllt, würde ich sagen. Ein Beethoven wie durch's Effektgerät gejagt. Die Musiker haben sichtbar ihren Spaß an diesem Breitwand-Sound, nur mir altem Mäkler will der Mehrwert nicht ganz einleuchten. Sei's drum: Vladimir Jurowski und "sein" Rundfunksinfonieorchester Berlin harmonieren schon jetzt prächtig. Und gehen auch programmatisch mutig voran - das ist doch die Hauptsache.