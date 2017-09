Am Anfang war der Tanz-Marathon

Er ist lange bekämpft worden - nun hat Chris Dercon endlich seine erste Premiere als Intendant der Volksbühne gefeiert. Bei der zehnstündigen Tanz-Performance "Fous de danse" am Flughafen Tempelhof kann auch das Publikum mitmachen.

Neustart für die Berliner Volksbühne: Mit dem Openair-Spektakel "Fous de danse - Verrückt nach Tanz" hat der Belgier Chris Dercon am Sonntagmittag seine Intendanz begonnen. Schauplatz ist allerdings nicht das Stammhaus des Theaters am Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte, sondern der stillgelegte Flughafen Berlin-Tempelhof.

Dort sollen bis zum Abend mehr als 200 Tänzer auftreten, die auch das Publikum zum Mitmachen einladen. Die zehnstündige Nonstop-Performance wird von dem französischen

Choreographen Boris Charmatz geleitet.