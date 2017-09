Video | Wiederöffnung am 3. Oktober

Nach sieben Jahren Umbauzeit steht die Berliner Staatsoper Unter den Linden vor der Wiedereröffnung. Am 3. Oktober soll in dem rundum sanierten Haus wieder Oper gespielt werden. Wir haben im Rahmen einer Fotoprobe bereits vorab einen Blick in das Haus geworfen.