Am Mittwochmorgen hatte es eine Vollversammlung von etwa 90 Volksbühnen-Mitarbeitern mit dem Team des neuen Intendanten Chris Dercon und der Senatskulturverwaltung gegeben. Dabei sprachen sich 80 Prozent der Mitarbeiter gegen die Besetzung in dieser Form aus. Der Probenbetrieb für die erste Premiere am 10. November könne nicht aufrechterhalten werden. Die Sicherheit sei nicht gewährleistet. Arbeitsplätze seien in Gefahr. Das betonten sowohl Techniker des 800-Plätze-Hauses wie auch langjährige Volksbühnen-Heldinnen wie Kathrin Angerer und Silvia Rieger.