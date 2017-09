Audio: Inforadio | 26.09.2017 | Nadine Kreuzahler

Besetzung der Volksbühne - "Wir wollen keinen Chef"

26.09.17 | 09:09 Uhr

Die Volksbühne gleicht einem Protestcamp. Draußen gibt es Suppe, drinnen wird diskutiert, gespielt und getanzt. Seit Freitag halten Aktivisten das Theater in Berlin-Mitte besetzt. Sie wollen es als Kollektiv betreiben. Ohne Chef. Ein Vor-Ort-Besuch. Von Nadine Kreuzahler

Die Volksbühne gleicht einem Protestcamp. Draußen gibt es Maissuppe aus geretteten Lebensmitteln, am schwarzen Brett wird um Spenden wie Kaffee, Filzstifte oder Klopapier gebeten. "Dies ist ein freier Raum. Seid kreativ, spielt, performt, singt, tanzt", so steht es auf einem der vielen Zettel, die überall an den Wänden hängen.

Aktuell Erklärung am Dienstag - Lederer setzt weiterhin auf Deeskalation Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) setzt weiterhin auf "Deeskalation statt Konfrontation". Die Kulturverwaltung sei seitdem "in permanentem Austausch und im Gespräch mit der Intendanz und den Besetzerinnen und Besetzern", erklärte Lederers Sprecher am Dienstag. Die "Sicherheit aller Menschen, die sich in der Volksbühne aufhalten", müsse gewährleistet werden.

Es wird darüber diskutiert, wie diskutiert werden sollte

Im Erdgeschoss macht sich am Montag eine Theatergruppe warm. Ein Pärchen tänzelt durch den Raum – und es ist nicht ganz klar, ob das jetzt schon die angekündigte Performance ist. Da, wo sonst die Bar ist, findet das allabendliche Plenum statt. Etwa 100 Leute sitzen auf dem Fußboden und auf Bierbänken im Kreis. Sie diskutieren darüber, was und wie man nun miteinander diskutieren sollte. "Also wir müssen ganz anders hier vorgehen", ruft einer. Arbeitsgruppen wie "Gastronomie", "Technik" und "Koordination" gründen sich. "Wir wollen, dass dieser Ort in der Zukunft kollektiv betrieben wird", sagt Sarah Waterfeld, Autorin und Teil des verantwortlichen Künstlerkollektivs "Staub zu Glitzer". Ihre Mitstreiter kommen aus der freien Theaterszene, aus Mieter- und Stadtinitiativen und aus der Berliner Club-Kultur. Auf der Unterstützerliste finden sich auch Schauspieler. Wie Uwe Dag Berlin, Bands wie die Beatsteaks und Tocotronic und seit Montag auch René Pollesch, einer der Star-Regisseure der Castorf-Ära. "An den ersten drei Tagen sind hier bis zu 20.000 Leute durch das Haus gelaufen. Es ist so wunderschön, was ich gesehen habe: Theaterstücke, Konzerte - die Leute haben getanzt. Wir hatten eine Silent-Disko. Es sind Kinder hier", sagt Waterfeld.

"Christ Dercon ist berechtigt, hier zu partizipieren"

Am Montag geht es ruhiger zu in der Volksbühne. Erst am Abend kommen immer mehr Neugierige an. Einige wollen nur schauen, andere mitmachen. "Ich komme aus dem Kulturbereich und habe in einem kleinen Off-Theater in Berlin gearbeitet. Ich finde es wichtig, dass hier etwas passiert", sagt eine Frau. Ein Mann sagt: "Dasselbe Problem, das wir zuhause in unserer eigenen Wohnung haben, haben wir auch mit unseren Clubs. Wir werden verdrängt. Irgendwann kann man nicht mehr nur drüber reden und zuhören, sondern da muss man dann auch mal was machen". Eine weitere Frau träumt laut von einem "prototypischen pionierhaften Modell", das erarbeitet werden könne. Für die Finanzierung und den Umgang mit dem Raum. Ein anderer Mann wird noch deutlicher. "Ich bin für kollektive Intendanz. Die Idee ist hier aufgetaucht. Das wäre doch vielleicht ein Weg". Mit ihrer Besetzung – die Aktivisten nennen es eine transmediale Theaterinszenierung – wollen sie ein Zeichen setzen. Die Übergabe der Volksbühne an Chris Dercon stehe symptomatisch für die gesamte Stadtentwicklung. Aber die Aktion, die seit dem 22. September läuft, richte sich nicht gegen den Intendanten selbst, sagt Sarah Waterfeld. "Chris Dercon ist natürlich wie jeder andere Mensch auch dazu berechtigt, hier zu partizipieren. Als gleichwertiges Mitglied dieser Community. Aber wir wollen keine Hierarchien. Wir wollen keinen Chef."

Der Protest an der Berliner Volksbühne versucht sich zu organisieren

Der Intendant könnte mithilfe des Hausrechts räumen lassen

Der Intendant Chris Dercon äußert sich am Montag nicht. Erneute Gespräche mit Berlins Kulturverwaltung verliefen ergebnislos. In der Zwischenzeit müssen die Proben für die anstehenden für November geplanten Premieren an der Volksbühne ausfallen. Die Aktivisten sind gekommen, um zu bleiben. Fraglich ist, wann und ob Chris Dercon von seinem Hausrecht Gebrauch machen wird, und doch noch räumen lässt.