Volksbühnen-Intendant Chris Dercon hat den Besetzern seines Hauses am Berliner Rosa-Luxemburg-Platz ein Angebot gemacht. "Die Verhandlungsgruppe macht den Besetzerinnen und Besetzern das Angebot, den Grünen Salon sowie den Pavillon für die Durchführung ihrer künstlerischen Angebote und zur Diskussion ihrer wichtigen stadtpolitischen Anliegen zu nutzen", teilte er am Dienstagabend vor erneuten Verhandlungen zwischen den Aktivisten, dem Kultursenat und der Intendanz der Volksbühne mit. "Deeskalierend und lösungsorientiert" sei der Grundsatz für das Vorgehen von Intendanz und Senat und im Sinne dieses Verhandlungsgrundsatzes habe man dieses Raumangebot gemacht, hieß es von der Intendanz.

Seit Freitag halten Politaktivisten das Theater am Rosa-Luxemburg-Platz besetzt. Die Kulturverwaltung sei seitdem "in permanentem Austausch und im Gespräch mit der Intendanz und den Besetzerinnen und Besetzern", erklärte der Sprecher von Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Ziel sei, dass die Volksbühnen-Mitarbeiter in ihrem Haus wieder arbeitsfähig seien.



Der neue Volksbühnen-Intendant Chris Dercon hatte am Wochenende gefordert, dass die Politik "jetzt dringend ihrer Verantwortung nachkommt und handelt". Am Dienstag beschäftigte sich auch der Berliner Senat mit der Situation an der Volksbühne. "Wir haben darüber selbstverständlich gesprochen", sagte Vize-Regierungschefin und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) im Anschluss. Auf die Frage, ob eine Räumung infrage komme, sagte Pop: "Es wird gesprochen und verhandelt. Eine deeskalierende (...) Lösung ist bekanntermaßen immer die beste, die man anstreben kann."