Fragt dann aber keiner. Alle sind nett angezogen, halten sich an das Rauchverbot und keiner ist ausfallend betrunken. Genau so gesittet ist die Band. In schlichten T-Shirts und Hemden, mit Egal-Frisuren. Der Sänger Rohde kratzt sich verlegen am Kopf bei den vielen und langen Ansagen und grinst dabei verschmitzt, selbstironisch, warmherzig. Ein Mal sagt er wirklich "Scheiß-AfD", der Rest der Ansagen kommt ohne Kraftausdrücke aus. "Wir spielen so gerne in Berlin, dann können wir mit der U-Bahn zum Konzert fahren", sagt er. Gelächter. Er meinte das aber - glaube ich - ernst.

Begnadete Live-Musiker sind Von Wegen Lisbeth nicht, aber es swingt und groovt und reißt die Leute ansatzlos mit. Musik wie ein Freund ist das. Musik, die den Arm um einen legt und einen überredet, doch noch mit zur Party zu kommen. Musik, die sich nach Zuhause anfühlt, ohne anbiedernd zu sein, bei der man alles sein darf. Traurig, überschwänglich, jung, frech, am Boden, auf der Tanzfläche. Aber ohne Allüren, aber auch ohne Plattitüden.

Am Ende stehen Von wegen Lisbeth da, Arm in Arm, alle fünf, nass geschwitzt, so viele Konzerte haben sie in den vergangenen zwei Jahren gespielt. Und immer noch grinsen sie derart glücklich, als könnten sie nicht fassen, was aus ihrer kleinen Band geworden ist. Ihr Name bedeutet nichts, und, so sagen sie in Interviews, er sollte auch mit Absicht nichts bedeuten. Vergebens. Denn spätestens wenn die Leute wieder "Lisbeth, Lisbeth" rufen hat er Bedeutung bekommen. Für die jungen Fans, für die Von wegen Lisbeth gerade den Soundtrack ihres Lebens schreiben.