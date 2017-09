Neubeginn an Volksbühne und BE

Am Berliner Ensemble und der Volksbühne stehen Neustarts unter neuen Intendanten an. Und während auf Castorf-Nachfolger Chris Dercon nach wie vor eingedroschen wird, steht Oliver Reese am BE vorerst glänzend da. Ein Ausblick auf den Herbst. Von Fabian Wallmeier

Ja, das könnte es vielleicht - wer weiß das schon? Dass aber gleich die Eröffnung der Spielzeit den Dercon-Gegnern den Wind aus den Segeln nimmt, ist unwahrscheinlich – eher ist mit dem Gegenteil zu rechnen: Auf dem Tempelhofer Feld geht es am 10. September mit einem zehnstündigen Tanzprogramm mit rund 200 Künstlerinnen und Künstlern los: "Fous de danse Ganz Berlin tanzt auf Tempelhof" ist eine deutsche Erstaufführung, die der Choreograph Boris Charmatz in ähnlicher Form schon in Rennes und Brest präsentiert hat. "Verrückt nach Tanz", so der Titel auf Deutsch, sollen auf dem Tempelhofer Feld nicht nur die Künstlerinnen und Künstler sein, sondern auch das Publikum ist zum Mittanzen aufgefordert. Mit Blick auf den naiven Animateurs-Sprech in einem Ankündigungsvideo könnte das allerdings auch gründlich daneben gehen.

Mit noch mehr Tanz von Boris Charmatz geht das Programm der Volksbühne zunächst weiter, dann in Hangar 5 des ehemaligen Flughafens, wo der Architekt Franis Kéré derzeit an einem neuen Theaterraum baut. Charmatz präsentiert dort sein "Musée de la danse" in zwei Formaten: "A Dancer's Day" und "Danse de la nuit".

Am 30. September steht dann erstmals das Sprechtheater auf dem Programm, nach dem die Castorf-Anhänger so lechzen – wieder in Hangar 5, denn in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz wird derweil noch geschraubt. Der syrische Schriftsteller Mohammad Al Attar wendet Euripides' "Iphigenie" mit in Berlin lebenden syrischen Frauen auf die Gegenwart an, auf Arabisch mit deutschen und englischen Untertiteln.

Erst im November geht es im Stammhaus am Rosa-Luxemburg-Platz los: Tino Sehgal präsentiert zur Eröffnung am 10. im ganzen Haus Beckett, am 18. folgt eine weitere Beckett-Premiere unter der Leitung von dessen hochbetagtem Weggefährten Walter Asmus. Auch der Rote und der Grüne Salon in den Seitenflügeln der Volksbühne starten im November in die erste Spielzeit unter Dercon. Die ersten Film-Formate feiern Premiere, auch online entsteht ein eigenes Programm.

Am 30. November feiert dann die einzige originäre Theaterfrau in Dercons fünfköpfigem künstlerischen Leitungsteam ihre erste Volksbühnen-Premiere: Die für ihr radikales. verstörendes, aufwühlendes Masken-Theater bekannte Regisseurin Susanne Kennedy präsentiert "Women in Trouble". Spätestens dann hat sich hoffentlich der Furor der Dercon-Gegner zumindest in der öffentlichen Debatte so weit gelegt, dass das neue Team wenigstens das bekommt, was ihm gebührt: eine Chance.