Schnell wird klar, warum 2Raumwohnung als Vorband gut zu Yello passen. Auch bei den Schweizern sind die Hauptbausteine interessante Samples und oftmals schlichte Texte. Bei Yello geht das dann als Dada durch.

Pünktlich 20 Uhr geht’s los. Dieter Meyer begrüßt die Berliner auf Englisch: "After so many years of not doing it, we finally decided to do it, to play live here in Berlin , it's great to be here. And this is why the first song ist called: 'Do it!'"