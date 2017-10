Audio: Inforadio | 30.10.2017 | Jens Lehmann

24 Bands spielen bis Sonntag - Jazzfest Berlin beginnt

30.10.17 | 21:24 Uhr

Experimentell, aufgeschlossen und explizit politisch: Das Jazzfest Berlin bringt in diesem Jahr 24 hochkarätige Formationen in die Hauptstadt. Vor dem offiziellen Start am Dienstag lud der Bundespräsident schon mal zum Warm-up ins Schloss Bellevue.



Unter dem Motto "In All Languages" beginnt am Dienstag das Jazzfest Berlin. Bis Sonntag werden im Laufe der Woche 24 renommierte Jazzformationen mit 150 internationalen Musikern erwartet. Die meisten Konzerte finden im Lido, im A-Trane und im Haus der Berliner Festspiele statt. Ein Highlight des Festivals wird der Auftritt des erst kürzlich preisgekrönten New Yorker Komponisten, Schlagzeugers und Bandleaders Tyshawn Sorey (Freitag, 23 Uhr) sowie Nels Cline mit seinem Projekt "Lovers" (Sonntag, 19 Uhr), jeweils im Haus der Berliner Festspiele.

Jazzabend im Schloss Bellevue

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der im Vorfeld am Montag zu einem Jazzabend auf Schloss Bellevue geladen hatte, nannte das Festival eines der ältesten und angesehensten in Europa. Gerade der Jazz sei eine Musikform, die Künstler unterschiedlichster Herkunft zusammenbringe: "Oft kommt gerade aus den ungewöhnlichsten Zusammenstellungen etwas ganz besonders Kostbares heraus", erklärte Steinmeier.

Für einige Konzerte gibt es noch Karten

Zum Eröffnungskonzert am Dienstag im Lido in Kreuzberg (20 Uhr) wird der 83-jährige französische Pianist René Urtreger erwartet. Er hatte vor 60 Jahren mit Miles Davis in Paris die Filmmusik zu Louis Malles "Fahrstuhl zum Schafott" eingespielt. Das Festival wurde in diesem Jahr zum dritten und letzten Mal vom britischen Publizisten Richard Williams gestaltet. Das Kulturradio des rbb sendet über die Woche hinweg insgesamt 15 Stunden lang live. Für einige Konzerte gibt es nach Angaben der Veranstalter noch Restkarten an der Abendkasse.

