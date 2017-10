Prädikat: Club-tauglich. Das Konzert von Goldfrapp am Sonntagabend im Astra Kulturhaus in Berlin-Friedrichshain war erstaunlich wenig dramatisch. Es dominierten clubbige Drumbeats. Und das, obwohl Sängerin Alison am selben Tag an einer Berliner Club-Tür gescheitert war. Von Susanne Bruha