Audio: Kulturradio |27.10.2017 | Astrid Flügge

Potsdamer Garnisonkirche - Gottesdienst läutet umstrittenen Wiederaufbau ein

29.10.17 | 07:39 Uhr

Zwölf Jahre nach der Grundsteinlegung ist nun Baustart beim umstrittenen Projekt Garnisonkirche. Begonnen wird mit dem Turm. Das feiert die Garnisonkirchenstiftung mit einem Gottesdienst auf der Baustelle am Sonntagnachmittag. Die Kritiker verstummen nicht. Von Astrid Flügge

Wie eine offene Wunde liegt das Baufeld für den Garnisonkirchturm zwischen den Betonbauten der Breiten Straße im Zentrum von Potsdam. Einzig der prachtvolle Schmuckgiebel des Langen Stalls erinnert an die einst stadtprägenden Barockbauten wie die ehemals alles überragende Garnisonkirche. 1735 wurde sie fertiggestellt, 1945 bei einem alliierten Luftangriff zerstört und 1986 in der DDR abgerissen. Befürworter argumentieren mit der Bedeutung des Baus für das Potsdamer Stadtbild. Kritiker sehen sie vor allem als Symbol des preußischen Militärs und des NS-Regimes. Heute umspannt ein Bauzaun das freigeräumte und planierte Bauareal vor der Nagelkreuzkapelle, einem provisorischen Raum für Andachten.

Von absoluter Gleichgültigkeit der Potsdamer bis zu Wiederaufbau eines Wahrzeichens

Vielen Passanten ist der Wiederaufbau einfach "total egal, weil sie "keinen Bezug" dazu haben. Andere beschäftigt es mehr, wie eine junge Potsdamerin: "Es braucht kein Kirchenschiff. Es braucht keine Rekonstruktion einer historischen Innenstadt." Auch bräuchte es keinen Wiederaufbau, so ein anderer Potsdamer, weil die Geschichtsinhalte auch anderweitig vermittelt werden könnten. Ein befürwortender Passant fände es hingegen schade, wenn sie nicht gebaut werden würde "nur wegen des einen negativen Ereignisses", denn es handele sich um ein Wahrzeichen der Stadt.



Postkarte mit Außen- und Innenansicht der Garnisonkirche 1933.

Hitler 1933: "Wenn eine Kopie da steht, denken alle Leute, dass nichts passiert ist."

Im völligen Gegensatz zu diesen zwischen Gleichgültigkeit und Ablehnung liegenden Meinungen steht die Stimmung der Förderer des Wiederaufbauprojektes. Für Wieland Eschenburg, dem Sprecher der Stiftung Garnisonkirche Potsdam, sind die Bagger Musik in den Ohren und wirklich ein Grund zum Feiern, wie es die Einladung verheißt: "Wir haben 1990 den ersten Beschluss gefasst, der die Weichen für den Wiederaufbau gestellt hat. Und jetzt, 27 Jahre später, feiern wir Baustart. Das ist ein wunderbarer Moment." Ein Moment der Freude nach immer wieder auflebenden Protesten gegen den Wiederaufbau - vor allem wegen des Tages, an dem sich Hitler 1933 seine Macht in der Garnisonkirche legitimieren ließ. Befürchtet wird nun, dass hier ein rechter Pilgerort entstehen könnte.

Mehr zum Thema Reduzierte Turmvariante soll gebaut werden - Bund will Millionenzuschuss für Garnisonkirche freigeben Seit Jahren werden vom Bund Zuschüsse für die Garnisonkirche in Millionenhöhe vorgehalten. Jetzt werden die zwölf Millionen Euro offenbar ausgezahlt - sobald die Befürworter des Wiederaufbaus die Finanzierung des Projektes nachgewiesen haben.

Kritik kam von der Martin Niemöller Stiftung und der Initiative „Christen brauchen keine Garnisonkirche“. Eine Bürgerinitiative für ein Potsdam ohne Garnisonkirche formierte sich. Für sie sammelte auch Simon Wohlfahrt insgesamt 16.000 Unterschriften. Aus seiner Sicht ist es ein falsches Signal, das Gebäude wieder aufzubauen: "Es verfälscht die Geschichte." Es sei wichtig, einen anderen Ort zu gestalten, so Wohlfahrt. "Wenn eine Kopie da steht, denken alle Leute, dass nichts passiert ist. Es handelt sich aber um eine Militärkirche, die mit militärischen Symbolen von Außen überzogen ist." Wohlfahrt versteht nicht, warum für so etwas so viel Geld ausgegeben werden muss.

Bewusst an Geschichte erinnern und "lernen Verantwortung zu übernehmen"

Dem setzten die Befürworter das Konzept eines Versöhnungszentrums unter dem Nagelkreuz entgegen. Das aber verprellte die einstigen Förderer, die Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel, und so wurde die Finanzierung des Wiederaufbaus zum Problem. Erst im vergangenen Jahr wurde mit einem zinslosen Kredit der evangelischen Kirche über fünf Millionen Euro und einer staatlichen Förderung von zwölf Millionen Euro die finanzielle Lücke geschlossen, sodass die Bauplanungen fortgeführt werden konnten. Sehr zur Freude von Wieland Eschenburg von der Garnisonkirchenstiftung: Es werde mit jedem Tag deutlicher, so Eschenburg, dass ein solcher Ort gebraucht werde, "damit Diskussionen und Gespräche über Geschichte und die Bedeutung von Orten, über das Handeln von Menschen nicht irgendwo in Gleichgültigkeit und Konsumdenken untergeht". An einem Ort wie der Garnisonkirche sollen die Leute ganz bewusst an Geschichte erinnert werden und "lernen, Verantwortung zu übernehmen", so Eschenburg.



Der Turm Umstrittene Rekonstruktion - Turm der neuen Garnisonkirche verteuert sich - um Summe X Der Bau des Turms der neuen Garnisonkirche wird teurer. Potsdams Bürgermeister Jakobs ist dafür, dass die Stadt die Mehrkosten übernimmt - auch wenn die Höhe noch offen ist. Grund für den Kostenanstieg ist nicht der Turm selbst.



Prominente Förderer wie der Potsdamer und TV-Moderator Günther Jauch stiegen mit Geldspenden ein und Bundespräsident Frank Walter Steinmeier (SPD) übernahm im Sommer diesen Jahres die Schirmherrschaft für den Wiederaufbau. Zudem suchte die Stiftung Garnisonkirche das Gespräch mit den Kritikern, unter anderem der Niemöller Stiftung, doch zu einer Annäherung kam es nicht. Im Gegenteil - in den vergangenen Tagen lebte die Debatte neu auf: Die Gegner um die Martin-Niemöller-Stiftung forderten Staatsministerin Monika Grütters (CDU) auf, die Entscheidung über die von der Stiftung beantragten zwölf Millionen Euro Bundesmittel auszusetzen. Ohne Erfolg: Aus Grütters Haus hieß es dazu, die Prüfung der Anträge sei abgeschlossen, die Mittel würden ab 2018 ausgezahlt. Rechtzeitig vor dem festlichen Baustart am Sonntag kam auch der schriftliche Bescheid bei der Stiftung an.

40 Millionen für einen 90 Meter hohen Turm

Sichtbar werden jetzt erst einmal Bagger und riesige Bohrmaschinen. Sie bereiten das Fundament für den über 90 Meter hohen Turm. Der rund 40 Millionen teure Bau soll zunächst aus Geldmangel mit der Errichtung einer Grundvariante ohne Schmuckelemente und Turmaufsatz beginnen. Mit Eintrittsgeldern für die Aussichtsplattform in 57 Metern Höhe sollen Kredite einmal zurückgezahlt werden; ab dem Jahr 2020 soll die Turmbesteigung möglich sein. Bis dahin soll es mit dem "Treffpunkt Nagelkreuz" einen Informationsort an der Breiten Straße geben. Von der gläsernen Nagelkreuzkapelle aus und über eine Webcam kann man jederzeit das Baugeschehen verfolgen.