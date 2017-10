Audio: radioBerlin 88,8 | 04.10.2017 | Interview mit Produzent Claus Clausen

"Berlin, I Love You" - Helen Mirren und Keira Knightley drehen in Kreuzberg

04.10.17 | 15:01 Uhr

Für den Episodenfilm "Berlin, I Love You" stehen seit Mittwoch die Hollywoodstars Helen Mirren und Keira Knightley in Kreuzberg vor der Kamera. Berlin ist nach Paris, New York und Rio der nächste Schauplatz in der Reihe "Cities of Love Films".

In Kreuzberg haben am Mittwoch die Dreharbeiten für eine Episode des Spielfilms "Berlin, I Love You" begonnen. Der Film folgt "Paris, je t'aime" (2006), "New York, I Love You" (2009) und "Rio, I Love You" (2014) in der Reihe "Cities of Love Films", die von dem französischen Produzenten Emmanuel Benbihy ins Leben gerufen wurde. "Wie schon in den Vorgängerfilmen haben wir zehn Regisseure, 20 Stars und eine Stadt - und es geht immer um das Thema Liebe", erläutert Produzent Claus Clausen das Konzept im Interview mit dem rbb.

Til Schweiger dreht mit Mickey Rourke

Unter den 20 Stars sind auch Jared Leto, Orlando Bloom und Patrick Dempsey - "die Liste wird noch kurzfristig aufgestockt", verspricht Clausen im Gespräche mit radioBerlin 88,8. Als Regisseur für eine Episode mit Mickey Rourke fungiert Til Schweiger. "Wenn ich diese Geschichte mache, dann unbedingt nur mit Mickey", habe Schweiger gesagt, erzählt Clausen. Ein Marketing-Teaser für den Film entstand bereits während der Berlinale 2015. Der chinesische Künstler Ai Weiwei, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausreisen durfte, filmte seinen in Berlin lebenden Sohn per Fern-Regie. Später geriet die Produktion des ganzen Projekt ins Stocken - ein Investor war abgesprungen. Mittlerweile sei die Lücke aber wieder geschlossen worden, sagt Clausen.

"Die hipste Metropole der Welt"

Jedes Segment aus "Berlin, I Love You" soll eine spezielle Liebesgeschichte aus den verschiedenen Bezirken der Stadt erzählen. Produzent Clausen sieht Berlin als eine der aufregendsten Städte weltweit: "Berlin ist das, was Rom und Paris in den Fünfzigern, London in den Sechzigern und New York in den Achtzigern war. Es ist, glaube ich, die hipste Metropole der Welt." Im Frühjahr 2018 soll "Berlin, I Love You" in die Kinos kommen.

Sendung: RadioBerlin, 04.10.2017, 11.20 Uhr