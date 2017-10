Das Serienprogramm der Berlinale zieht an einen prominenten Ort. Die Sektion läuft künftig im Zoo Palast in der City West. Bisher wurden die Serien an verschiedenen Berlinale-Spielorten gezeigt. Hauptschauplatz des Festivals (15. bis 25. Februar 2018) ist der Potsdamer Platz.



Mit dem Umzug in den Zoo Palast bekomme die Festivalreihe die Möglichkeit, dem Berlinale-Publikum die Serienwelt noch näher zu bringen, hieß es am Freitag in einer Mitteilung. Die Internationalen Filmfestspiele Berlin seien 2015 das erste A-Festival weltweit gewesen, das eine eigene Reihe für Serien eingeführt habe.