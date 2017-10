Audio: Antenne Brandenburg | 30.10.2017 | Katja Geulen

Rekordversuch in Prenzlau - Hunderte singen evangelisches Gesangbuch nonstop

30.10.17

Zu Ehren Martin Luthers wird in Prenzlau seit Sonntag ununterbrochen gesungen: Rund 400 Uckermärker arbeiten sich durch das gesamte evangelische Gesangbuch. Am Ende könnte es sogar einen Eintrag in das Guinessbuch der Rekorde geben. Von Katja Geulen



Durch die Prenzlauer Nikolaikirche strömt eine angenehme und fröhliche Stimmung. Vorne singt gerade ein Chor aus Prenzlauer Kirchenratsmitgliedern. In den Bänken sitzen Paare und einzelne Zuhörer, einige singen mit. Nach einer Weile kommen neue, andere gehen, kommen später wieder. Es ist ja genügend Zeit.



Chöre wechseln sich im Stundentakt ab

Die Idee zum Dauersingen hatte der Prenzlauer Kantor Hannes Ludwig zum Reformationsjubliäum. "Ich wollte nicht das tausendste Luthermusical machen", sagte Ludwig dem rbb. Das Singen sei für Luther etwas sehr Wichtiges gewesen - und es habe auch die Reformation vorangebracht. Und so lag es für ihn nahe, das dicke Gesangbuch einmal komplett zu Gehör zu bringen. Im Ein- oder Zwei-Stundentakt wechseln sich seit Sonntag Nachmittag Chöre aus der gesamten Uckermark ab. Für den Guinessbuch-Eintrag müssen durchgehend immer mindestens zwölf Menschen singen; eine Kamera und Zeugen überwachen das. Doch der Eintrag wäre nur das Sahnehäubchen, sagt Pfarrer Steve Neumann. Den Gesangbuch-Durchsing-Rekord haben sie so oder so. Denn das hat bisher noch nie jemand gemacht. Und auch sonst habe man einfach viel gewonnen, allein durch die gute und gemeinschaftliche Atmosphäre.

Eine Durststrecke: die vielen Passionslieder

In der Zwischenzeit hat der Kirchenchor aus Templin die Prenzlauer abgelöst, mit dem Bus sind die Mitglieder des Chores angereist, um zwei Stunden zu füllen. Für geübte Sängerinnen und Sänger sei das auch stimmlich kein Problem, sagen sie. Nur die Lieder sind teilweise völlig unbekannt. "Da haben wir vorhin nochmal einige Choräle angesungen zur Probe", sagt der Templiner Kantor Helge Pflegging. Auch sein Prenzlauer Kollege und Ideengeber Ludwig war erstaunt. Die Adventslieder hätten alle eine anstrengend hohe Tonlage, sei ihm aufgefallen. Und: "Wir haben eindeutig zu viele Passionslieder im Gesangbuch, das war schon eine Durststrecke gestern Abend."



Und dann war da noch die Sache mit dem Timing: Nach dem aufregten Auftakt habe plötzlich fast eine Stunde gefehlt, weil alle so schnell gesungen hätten. Der Zeitplan hat sich erst in der Nacht wieder reguliert.

Gute Stimme und Durchhalten sind gefragt

Ein Nickerchen auf der Orgel-Empore

Überhaupt seien die Nächte vielleicht das Highlight der ganzen Aktion, glaubt Ludwig. Nur Kerzenschein und die Lampen an den Notenständern – dazu die Ruhe, auch mal den Texten zuzuhören. Auch der Prenzlauer Pfarrer Steve Neumann hat kaum geschlafen, weil er die Kirche gar nicht mehr verlassen wollte. Die Sängerinnen und Sänger der Kantorei haben es sich auf der Orgelempore gemütlich gemacht, um zwischendurch kurz zu schlafen.



Einige der nächtlichen Sängerinnen sind am Montagnachmittag immer noch da, wie Christine Müller. Das Singen gebe ihr so viel Energie, dass Stimme und Stimmung durchhalten, sagt sie. Für das Kirchenratsmitglied Wilfried Budwitz ist der größte Gewinn, dass so viele Menschen gemeinsam an derselben Sache mitwirken. Er hat schon den ganzen Vormittag mitgesungen und hält sich bereit, falls ein Chor nicht die selbst auferlegte Mindestzahl von zwölf erreicht.

Krönender Abschluss: ein Choral von Bach

Auch in einer Kirchenbank hält eine einzelne Dame mehrere Stunden durch. Elke Zeugner ist extra aus Berlin angereist. Sie habe früher als junge Frau gern in der Kirche gesungen, nun will sie nach jahrzehntelanger Pause diese besondere Möglichkeit nutzen, das mal wieder zu tun. Das Ehepaar Drießig aus Prenzlau dagegen hört lieber zu. "Es ist so friedlich hier", sagt Frau Drießig. Der krönende Abschluss ist am Dienstagfrüh, dem Reformationstag, um acht Uhr: "Gloria sei dir gesungen", ein Choral von Johann Sebastian Bach. "Wie Bach halt so ist, kurz und festlich - und das ist es dann", freut sich Kantor Ludwig. Er sitzt die letzten vier Stunden wieder selbst an der Orgel und kann das Tempo bestimmen. So ist er ganz sicher, dass das Timing hinhaut.

