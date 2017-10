Rekordversuch in Prenzlau

Zu Ehren Martin Luthers wird in Prenzlau seit Sonntag ununterbrochen gesungen: Rund 400 Uckermärker arbeiten sich durch das gesamte evangelische Gesangbuch. Am Ende könnte es sogar einen Eintrag in das Guinessbuch der Rekorde geben. Von Katja Geulen