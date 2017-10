Vor zwei Jahren hat Clueso die längste Beziehung seines Lebens beendet - und seine Band aufgelöst. Am Donnerstag steht er im Berliner Tempodrom auf der Bühne. Eine Kostprobe gab es aber schon bei einem Zusatzkonzert am Mittwoch.

rbb: Die Hauptshow von Clueso läuft am Donnerstagabend im Berliner Tempodrom. Am Mittwochabend gab Clueso dort ein Zusatzkonzert. Hat er sich in einen "Menschen Leben Tanzen Welt"-Dudelboy verwandelt, der in Zukunft seine größten Shows bei Silvesterpartys und Tagen der deutschen Einheit am Brandenburger Tor spielt?

Fritz-Reporter Bruno Dietel: Nein! Keine Sorge, er ist voll der Alte. Er hat zwar viel an den Songs geschraubt - die fetten Bläserlinien sind noch fetter, aus Balladen und Lagerfeuer-Gitarrensongs sind Versionen für die große Halle geworden, Hit-Singles hat er in Gitarren-Balladen verwandelt.

Aber letztendlich war sein Auftritt im Berliner Tempodrom am Mittwochabend ein "Clueso Best Of" vom Feinsten: relativ wenige Songs von der neuen Platte, ein ganz neuer, unveröffentlichter Song - und auch die Band ist eben nicht weg, nur die Musiker sind teilweise andere.

Er war ein bisschen melancholisch unterwegs: Auf der Videowand unter und hinter Clueso und Band waren Schwarz-Weiß-Bilder von früher zu sehen, als der Erfurter Clueso noch der 18-jährige Rap-Friseur mit starkem Thüringer Dialekt war.