Knapp 90 Softwareentwickler, Interaktionsdesigner und Produktmanager haben am Donnerstag ihr Studium an Deutschlands erster privater IT-Hochschule, der Code University of Applied Sciences in Berlin aufgenommen. Thomas Bachem, Gründer dieser Code University of Appplied Sciences will an dieser Privatakademie "digitale Pioniere" ausbilden.

Bachem selbst brachte sich mit zwölf Jahren selbst das Programmieren bei und gründete im Jahr 2000 sein erstes Internetunternehmen, mit Ende 20 war er Millionär. Die Idee für diese private Hochschule hatte der Kölner während seines BWL-Studiums an einer privaten Business School, wie er erzählt, denn das Informatikstudium an den deutschen Universitäten findet er zu theoretisch. Projektbezogene Teamarbeit dagegen präge den Lehralltag der neun Code University in Berlin, sagte er im Interview mit Radio Fritz.