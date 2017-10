Mit der größeren Bandbreite will man vor allem neues Publikum erreichen, besonders auch junge Leute. Die hätten andere Sehgewohnheiten, so der Schwedter Theaterintendant Reinhard Simon, deshalb müsse schon allein die Bühnentechnik heute mehr hermachen, als früher. So fließt der größte Teil der knapp drei Millionen Fördermittel in Veranstaltungstechnik.



Während Schwedt schon eine moderne Licht- und Tonanlage hat und deshalb in eine Drehbühne investieren will, arbeitet man in Stralsund noch mit Bühnentechnik aus den 1980er-Jahren. Die soll rundum erneuert werden. Das Opernhaus in Stettin hingegen ist zwar gut ausgestattet, hat aber bisher keine Open-Air-Technik. Mit den Fördergeldern werden nun alle beteiligten Netzwerkpartner auf dasselbe technische Niveau gebracht, denn bei Gastspielen ist das der größte Aufwand und Kostenfaktor. In Zukunft müssen im Idealfall nur noch die Schauspieler hin- und herfahren.