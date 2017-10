In das ehemalige Stummfilmkino Delphi in Berlin-Weißensee ist Anfang Oktober eingebrochen worden. Wie der Geschäftsführer Nikolaus Schneider rbb|24 am Freitag bestätigte, wurde "so ziemlich das komplette Theater ausgeräumt" - vor allem die Veranstaltungstechnik, aber auch Baumaterialien. Zunächst hatte die "Berliner Zeitung" darüber berichtet. Das historische Gebäude aus den 1920er Jahren wird gerade saniert, ab Dezember sind dort nach fast 60 Jahren Unterbrechung wieder regelmäßige Kulturveranstaltungen geplant.