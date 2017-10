Die Verwertungsgesellschaft GEMA muss im Rechtsstreit um die Vergütung von Kreativen eine Niederlage einstecken. Der Bundesgerichtshof (BGH) wies nach Angaben einer Sprecherin am Freitag eine Beschwerde der Musik-Verwertungsgesellschaft gegen ein Urteil des Berliner Kammergerichts zurück. Dieses hatte 2016 entschieden, dass Musikverlage kein Recht haben, pauschal an den Urheberrechten von Komponisten und Textern beteiligt zu werden.

Die Musikverlage dürfen demnach nicht ohne weiteres die Verlagsanteile von den Vergütungen für die Künstler abziehen. Musikverlagen drohen damit in Deutschland Verluste in Millionenhöhe. Bruno Kramm sagte: "Dieses Urteil wird in der Konsequenz auch zu einer transparenteren GEMA führen, in deren Mittelpunkt dann nicht mehr die Wünsche großer Verlagshäuser stehen, sondern der Urheber und Schöpfer eines Werke." Die Piratenpartei geht davon aus, dass die abgewiesene Nichtzulassungsbeschwerde nun eine "Rückforderungs- und Klagewelle von Urhebern als Konsequenz" habe. Es ginge "um Tantiemen in Höhe von mehreren 100 Millionen Euro, die den Urhebern und nicht den Verlagen zustehen", so die Partei auf ihrer Internetseite.

Geklagt hatten 2016 der ehemalige Piraten- und frühere Grünenpolitiker und Musiker Bruno Gert Kramm und sein Bandkollege Stefan Ackermann. Mit dem Urteil hatte Berlins oberste Instanz weitgehend das BGH-Urteil zur Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) für die Musikbranche fortgeschrieben. Demnach dürfen Buchverlage über die VG Wort nur noch in Ausnahmefällen an den Millionenerlösen aus den Urheberrechten der Autoren beteiligt werden. Die GEMA betonte damals, anders als bei der VG Wort seien Musikverleger nicht pauschal beteiligt, sondern nur wenn im Verlagsvertrag eigens vereinbart.