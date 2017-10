Die gebürtige Friedrichshafenerin Susanne Kennedy ist seit Beginn der aktuellen Spielzeit festes Mitglied der Volksbühne. Ihr gelinge es in ihrer Arbeit, "die Verbindung zwischen Theater und anderen Kunstformen zu erforschen", so die Jurybegründung. Sie schaffe es, Schauspielerinnen, Wörter und Ideen in Bewegung zu bringen und in ihren Arbeiten miteinander zu verflechten. "Dabei sind die Orte ihrer Aufführungen zu gleicher Zeit Bühne und visuelle Kunst-Installationen."