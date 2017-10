Audio: rbb | 23.10.2017 | Magdalena Dercz

Jurek Owsiak fluchte auf der Bühne - Woodstock-Festivalchef zu Geldbuße verurteilt

23.10.17 | 18:14 Uhr

Weil er auf der Bühne des Woodstock-Festivals geflucht hat, muss Veranstalter Jurek Owsiak rund 30 Euro Strafe zahlen. Das entschied am Montag ein Gericht in Slubice. Das Urteil ist zwar von der Summe her eher banal - politisch dafür umso bedeutsamer.

Der Organisator des Festivals Haltestelle Woodstock, Jurek Owsiak, ist nach rbb-Informationen am Montag am Kreisgericht Slubice zu einem Bußgeld verurteilt worden. Ihm war vorgeworfen worden, er habe sich bei einem öffentlichen Auftritt auf der Festivalbühne in Kostrzyn vulgär geäußert.

Jurek (eigentlich Jerzy) Owsiak räumte ein, er habe das Wort "kurwa" benutzt. Er habe den Ausdruck, der sowohl "Hure" als auch "Scheiße" bedeuten kann, zur Bekräftigung seines Songtextes benutzt. Mit dem Ausdruck "kurwa" habe er nur seinen Gemütszustand beschrieben, so Owsiak am Montag. Owsiak hatte sich mit Sprechgesang von der Woodstock-Bühne an Politiker in Warschau gewandt und ihnen Herzlosigkeit vorgeworfen. Das Innenministerium hatte das Haltestelle Woodstock-Festival zuvor zur Veranstaltung mit erhöhtem Risikos erklärt und somit die Organisation erheblich erschwert.

Zahlreiche Anhänger in Slubice

Am Montag bekam Owsiak nun eine Verwarnung und er muss rund 30 Euro (130 polnische Zloty) Bußgeld zahlen. Er akzeptierte dieses Urteil, kommentiert aber auch: "Na klar, kann man auch sagen: 'Alter Schwede, die Politiker sind nicht ganz nett.' Ja, ich hätte es vielleicht so ausdrücken sollen, aber klingt irgendwie komisch, oder?" Unterstützung erhielt Owsiak von rund hundert Menschen, die ihm in Slubice zujubelten. Der Woodstock-Veranstalter ist in Polen nicht nur für das Rockfestival bekannt, sondern auch für Wohltätigkeiten: Jährlich sammelt er Millionen Euro und kauft medizinische Geräte für kranke Kinder. Auch am Montag stellte er sich nicht nur der Justiz, sondern brachte medizinische Apparate für das Slubicer Krankenhaus, wie er in einem Facebook-Post mitteilte.



Owsiak bei der Regierung nicht beliebt

Die polnischen Behörden hatten das Rockfestival Anfang August als Veranstaltung mit erhöhtem Sicherheitsrisiko eingestuft. Zur Begründung hieß es, das Gelände liege nahe an Deutschland, wo es in Berlin einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt gegeben habe.



Regierungskritiker bewerteten die Bedenken als Offensive gegen Owsiak. Der Journalist und Leiter einer karitativen Stiftung ist Mitglied der Bürgerbewegung KOD ("Komitees zur Verteidigung der Demokratie"), die sich gegen die Politik der national-konservativen Regierung in Warschau richtet.