Stars und Sternchen bei der TV-Gala in Leipzig

Es war ein Familientreffen von Showgrößen aus Ost und West: die Henne-Gala am Freitagabend in Leipzig. In der Kategorie "Musik" räumte die Kelly Family ab. Florian Silbereisen gewann im "Entertainment", Toni Kroos im "Sport", Hans Sigl im "Schauspiel".