Mit einem Festgottesdienst hat die Stiftung Garnisonkirche den Startschuss für den umstrittenen Wiederaufbau der einstigen Potsdamer Militärkirche gegeben. "Nun soll der Turm ein weithin sichtbares Wahrzeichen des Friedens und der Versöhnung werden", erklärte der Kuratoriumsvorsitzende und Altbischof Wolfgang Huber am Sonntag in seiner Predigt auf der Baustelle in der Innenstadt. In dem knapp 90 Meter hohen Turm will die Nagelkreuzgemeinde ihre internationale Versöhnungsarbeit fortsetzen, die 2011 in einer provisorischen Kapelle begonnen wurde.



Der im Krieg schwer zerstörte Turm war 1968 auf Geheiß der DDR-Führung gesprengt worden. Etwa 50 Demonstranten protestierten nun mit einem Megafon und Trillerpfeifen lautstark gegen den Wiederaufbau. Zu den Kritikern zählen zahlreiche Initiativen auch von evangelischen Christen, die in der Garnisonkirche eine Stätte des preußischen Militarismus sehen.