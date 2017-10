Audio: Kulturradio | 01.10.2017 | Maria Ossowski

Theaterregisseur Peter Stein wird 80 - "Der Aufbruch zu einer anderen Art Theater. Das ist Stein."

01.10.17 | 12:29 Uhr

Peter Stein ist eine lebende Theaterlegende - seine Karriere eng mit Berlin verbunden. Die Schaubühne wurde unter ihm eines der wichtigsten Theater Europas. Am 1. Oktober wird Stein 80 Jahre alt. Kulturredakteurin Maria Ossowski gratuliert der Koryphäe.

Es war eine Sternstunde der Theaterwelt. Der junge Kortner-Schüler Peter Stein – 1968 gerade aus München wegen seiner Kritik am Vietnamkrieg verjagt – trifft in Berlin auf seine Schauspieler: Jutta Lampe, Edith Clever, Bruno Ganz, Otto Sander. Mit ihnen wagt er, was es noch nie gegeben hat, ein Theaterkollektiv. Stein fragt sie: "Diese ganzen Diskussionen über ein selbstbestimmtes Theater, ein kollektives Theater – seid ihr daran interessiert?" Ja. Sie waren es. "Das war der Gründungsmoment."

Stein 1975 als Leiter der Schaubühne, damals noch am Halleschen Ufer.

Die junge theaterbegeisterte Szene der Stadt pilgerte zum Halleschen Ufer nach Kreuzberg. "Prinz Friedrich von Homburg", "Peer Gynt" – Momente die heute für alle Theaterfans Legenden sind, über die sie stundenlang schwärmen können. Andreas Lewin hat sie in seinem Peter Stein Porträt "Lontano" zusammengestellt.

Aus der rbb-Produktion: "Lontano - Die Schaubühne von Peter Stein"

Da sehen wir Therese Giese in Brechts "Mutter" [Audio Epilog] erzählt nach Gorki. Brecht, im antikommunistischen West-Berlin eine Provokation. Für Therese Giese, die 1975 starb, war Stein fast wichtiger in der Zusammenarbeit als Brecht: "Es war künstlerisch eigentlich das Schönste was ich je gemacht habe, aber es war etwas Ungeheures", erinnerte sich Therese Giese. "Weil ich die Jungen gespürt habe. Es war der Aufbruch zu einer anderen Art Theater. Und das ist Stein." CDU Innensenator Lummer wetterte gegen das Kollektiv. Der Schauspieler Bruno Ganz erinnert sich: "Der Stein war damals ein rabiater Linker."

Daily Telegraph: "Director of Genius"

Steins "Torquato Tasso" bewies, wie modern, entstaubt und ewig gültig Goethes Dichter-Figur war und blieb. Steins Geheimnis: Er arbeitete nach strengen Maßstäben der Mitbestimmung. Man fuhr sogar zusammen in den Urlaub, 1972 nach Russland zum Beispiel, um die russische Seele zu ergründen. Mit Gorkis "Sommergäste" [Trailer] verzauberte der Bild- und Seelen-Magier Stein eine ganze theaterbegeisterte Generation. "So muss Theater sein", schrieb Le Monde. Der Daily Telegraph nannte ihn "Director of Genius".

Der Stein war damals ein rabiater Linker Bruno Ganz

Die Schaubühne zog 1981 an den Kurfürstendamm um, raus aus dem Kreuzberger Fabrikprovisorium. Für mehrere Projekte zog es sie in die Filmstudios nach Spandau. So auch zur bejubelten neunstündigen "Orestie", an die sich Peter Simonischek erinnert: "Es haben alle den ganzen Text gekonnt und sie haben mit diesem Text musiziert."

Stein 2015 in Moskau.

Seine Musikalität der Sprache, seine Präzision der Seelenarbeit, seine ungeheure Intellektualität und Bildung: Peter Stein hat das Theaterverständnis in Deutschland und Teilen Europas auf Jahrzehnte geprägt. Er lebt heute in Urbino, Italien, in einem alten Haus. Dort hat ihn der Filmemacher Lewin getroffen, um den Mann mit den noch immer markanten Zügen zu fragen, was das Fazit seines magischen Theaters war: "Wir haben nur versucht so intensiv wie irgend möglich zu arbeiten und möglichst viel, von dem was wir vorhatten zu realisieren und wie immer ist am Ende das Scheitern angesagt."