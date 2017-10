Stars und Sternchen bei der TV-Gala in Leipzig - Das Rennen um die Hennen

Es war ein Familientreffen von Showgrößen aus Ost und West: die Henne-Gala am Freitagabend in Leipzig. In der Kategorie "Musik" räumte die Kelly Family ab. Florian Silbereisen gewann im "Entertainment", Toni Kroos im "Sport", Hans Sigl im "Schauspiel".

Ihr Comeback war eine der Überraschungen des Jahres: Patricia, Angelo, Kathy, Jimmy, Joey und John Kelly haben sich wieder als Kelly Family zusammengetan und ein neues Album aufgenommen. Mit insgesamt 20 Millionen verkauften Tonträgern sind die Kellys eine der erfolgreichsten Bands in Europa. Ihre aktuelle Platte "We Got Love" schoss im Frühjahr an die Spitze der Charts. Jetzt haben das Publikum von rbb und MDR und die Leser der "Super Illu" den Kellys einen weiteren Erfolg beschert: die Goldene Henne in der Kategorie "Musik". Es gab allerdings für sechs Bandmitglieder nur eine Henne-Skulptur von Laudator Peter Maffay am Freitagabend in der Leipziger Messehalle. Als Familie muss man eben teilen.



Der "Bergdoktor" macht's

Die Goldene Henne, Deutschlands größter Publikumspreis, wurde inzwischen zum 23. Mal verliehen. Moderator Kai Pflaume führte durch die dreistündige TV-Gala. Vor ihm waren in der Leipziger Messehalle rund 4.500 Zuschauer versammelt. Millionen verfolgten die Preisverleihung im rbb- und MDR-Fernsehen live. In der Kategorie "Schauspiel" räumte der Österreicher Hans Sigl bei der Henne-Gala in der Leipziger Messe ab. Fernsehzuschauer kennen ihn als "Bergdoktor" aus der gleichnamigen ZDF-Serie. Schon 2015 hat Sigl eine Henne bekommen.



Schauspieler Hans Sigl ist ganz verliebt in seine zweite Henne.

Preisträger abwesend

Zwischen den Preisverleihungen traten Musiker und Tänzer auf: Zu den Showacts der Verleihung zählten unter anderem der Star-Geiger David Garrett, die Sänger Adel Tawil und Peter Maffay, das Deutsche Fernsehballett sowie die Ostrock-Legenden Dieter "Maschine" Birr, City und Karat. In Abwesenheit wurde der gebürtige Greifswalder Toni Kroos geehrt. Er bekam die Goldene Henne in der Kategorie "Sport". Der Fußballer steht bei Real Madrid unter Vertrag und konnte wegen eines Auswärtsspiels nicht bei der Henne-Gala in Leipzig dabei sein. Den Publikumspreis überreichte ihm Bayern-München-Trainer Jupp Heynckes deshalb schon vor der Show in Madrid.



Entertainment: Silbereisen schlägt Kessler

Die erste Henne des Abends nahm unter großem Applaus Florian Silbereisen entgegen - im Bereich "Entertainment". Die Eiskunstläuferin Katharina Witt hielt die Laudatio auf den Moderator und Sänger. Den Preis bekam Silbereisen aus den Händen einiger junger Frauen, zuvor schallte es durch die Leipziger Messehalle: "Schlager ist geil!"



Die Publikumslieblinge des Jahres

Unter großem Applaus hat Florian Silbereisen die Goldene Henne im Bereich "Entertainment" entgegen genommen.

Der Flori lebt und liebt den Schlager. Das beweist er als Musiker – aber auch als Moderator der erfolgreichsten Unterhaltungsshow im deutschen Fernsehen.

2015 gab's für den österreichischen TV-Star Hans Sigl schon einmal eine Goldene Henne. 2017 hat er wieder Glück und bekommt den Preis zum zweiten Mal.



Was für ein Comeback! Die Kelly Family bekommt die Musik-Henne.



Der Preis in der Kategorie Sport geht an Toni Kroos. Dreimal hat der 27-Jährige mit seinem Team die Champions League gewonnen. 2013 mit dem FC Bayern, 2016 mit Real Madrid und in diesem Jahr erneut mit Real Madrid. Dieses Königsklassen-Triple ist bislang noch keinem anderen deutschen Fußballspieler gelungen.

Schon seit Mittwoch ist bekannt: Karel Gott bekommt die Henne fürs Lebenswerk.

Mehr als 50 Diamant-, Platin-, Goldene und Silberne Schallplatten hat sich der Künstler in seiner mehr als 50-jährigen Karriere ersungen.

Tina Witkowski nimmt die Charity-Henne entgegen. Für ihr Engagement beim Kinderhilfs-Verein "Kahuza" wird die Hallenserin geehrt.

Der Speerwurf-Weltmeister 2017 Johannes Vetter wird zum Aufsteiger des Jahres.

Mit insgesamt 20 Millionen verkauften Tonträgern und unzähligen Preise sind The Kelly Family eine der erfolgreichsten Bands in Europa.

Star-Geiger David Garrett spielte Springsteens "Born in the U.S.A." auf seiner Stradivari.

2008 hat Inka Bause Goldene Henne als beste Moderatorin bekommen. Heute Abend ist sie wieder auf der Bühne und singt fürs Publikum.

Mit Peter Maffays Auftritt ging die Henne-Gala zu Ende. Es war ein furioser Abschied.



Mit den seltsamsten Fortbewegungsmitteln durch die Welt

Nominiert in der Kategorie Entertainment war auch Michael Kessler. Der Entertainer bereist in der rbb-Sendung "Kesslers Expedition'" mit den seltsamsten Fortbewegungsmitteln die Welt - zuletzt mit einer Seifenkiste. In der TV-Reihe "Kessler ist …" verwandelt er sich in den Zwilling eines Prominenten und lässt sich von ihm interviewen. Und im Ersten nimmt er in der Satiresendung "Meine heile Welt" verrückte Hobbys aufs Korn. Doch Florian Silbereisen war beim Publikum beliebter.



Charity-Henne geht nach Halle

Seit Jahren werden bei der Goldenen Henne in der Kategorie "Charity" besondere Verdienste um die Menschlichkeit gewürdigt. In diesem Jahr ging die Henne in dieser Kategorie an ein Projekt, das sich Schicksalen annimmt wie jenem der kleinen Lena. Das Mädchen starb beinahe, weil ihre alkoholkranken Eltern sie vernachlässigten.

Bei Tina Witkowski und ihrem Verein "Kahuza" hat Lena - weit hinter der normalen Entwicklung zurückgeblieben - schließlich ein zu Hause gefunden. Nun steht sie vor der Einschulung - dank des "Vereins gegen Kinderarmut und Kindergewalt in Deutschland". Für ihr Engagement wurde Vereinsgründerin Tina Witkowski aus Halle geehrt. Zusätzlich zur Goldenen Henne gab es 25.000 Euro für die Arbeit des Vereins.

Eine goldene Henne für eine goldene Stimme aus Prag

"Danke, danke, danke": Der 78-jährige tschechische Sänger Karel Gott, die "goldene Stimme aus Prag", hat eine Henne für sein Lebenswerk bekommen und war darüber sichtlich gerührt. Mehr als 50 Diamant-, Platin-, Goldene und Silberne Schallplatten hat sich der Künstler in seiner mehr als 50-jährigen Karriere ersungen. In seiner Dankesrede betonte Karel Gott, wie wichtig es für ihn gewesen sei, seine Lieder in Deutschland aufnehmen und singen zu können.



Karel Gott erhält den Jurypreis in der Kategorie "Lebenswerk"

Karel Gott (1964)

Schauspielerin Daliah Lavi mit Karel Gott in Berlin (1971)

Karel Gott in Deutschland

Karel Gott bei "Spaß durch 2", einer Fernsehserie mit Sketchen und Musik, Anfang 70er Jahre

Karel Gott bei "Maryland", einer Unterhaltungsshow mit Mary Roos (Deutschland 1979)

Karel Gott mit Tänzerinnen des Fernsehballetts des DFF bei "Ein Kessel Buntes" (1984)

Karel Gott umringt von Fans in der Garderobe (1987)

Karel Gott mit einer Auswahl seiner Malereien (2000)

Karel Gott beim "ZDF-Sommerhitfestival" (2001)

Rapper Bushido (re.) verbeugt sich vor Sänger Karel Gott anlässlich der RTLII-Musikshow "The Dome 48" in Düsseldorf (2008)

Karel Gott wird 2009 in Prag die Tschechische Verdienstmedaille 1. Stufe verliehen

Das "Herbstfest der Volksmusik" in Riesa. Florian Silbereisen mit Karel Gott (2009)

Karel Gott, seine Ehefrau Ivana und die Töchter Charlotta Ella und Nelly Sofie während der Generalprobe zur ARD Fernsehshow "Das Frühlingsfest der Volksmusik" (09.04.2011) in der Arena Riesa.

Wie immer bestimmte bei der Goldenen Henne das Publikum, wer einen Preis mit nach Hause nehmen durfte. Die MDR-Zuschauer und die "Super Illu"-Leser konnten ihre Favoriten in den vier Kategorien "Musik", "Schauspiel", "Entertainment" und "Sport" im Netz und per Post wählen.

In diesem Jahr wäre die Henne 80 geworden

Die Show erinnerte auch an die Ost-Berliner Entertainerin Helga Hahnemann (1937 - 1991), nach der die Goldene Henne benannt ist. In diesem Jahr wäre sie 80 Jahre alt geworden. Drei Menschen, mit denen Helga Hahnemann eng zusammengearbeitet hat, wurden auf die Bühne gebeten: die Choreografin Emöke Pöstenyi, der Kabarettist Manfred Uhlig und die Texterin Angela Gentzmer. Alle drei wurden mit der Ehrenhenne ausgezeichnet. Im Gegensatz zur Kelly Familiy, die sich eine Skulptur teilen muss, bekam jeder der Geehrten sogar seine eigene Henne.



Als "Aufsteiger des Jahres" wurde bei der Henne-Gala der 24-jährige Speerwerfer Johannes Vetter aus Dresden geehrt. Im Telefon-Voting, das während der Gala lief, setzte sich der Leichtathletik-Weltmeister gegen die 18-jährige Schauspielerin Hanna Binke - bekannt aus den "Ostwind"-Filmen - und den Sänger Wincent Weiss durch.



Ein neuer "Miss"-Titel

Erstmals stand in diesem Jahr eine "Miss Goldene Henne" auf der Bühne. Hunderte Frauen hatten sich auf die "Miss"-Ausschreibung des Mitveranstalters "Super Illu" sowie der Rotkäppchen Sektkellerei beworben. Bei der Wahl gehe es nicht um Aussehen, sondern um Persönlichkeit und Kreativität, hieß es. Am Ende machte die Studentin Eva Zorn aus Lucka im Publikumsvoting das Rennen. Sie brachte Moderator Kai Pflaume den Umschlag mit dem Namen des Preisträgers in der Kategorie "Sport".



Die "Goldene Henne" wird seit 1995 in Erinnerung an die 1991 verstorbene Berliner Entertainerin Helga "Henne" Hahnemann vergeben. Mit der Trophäe zeichnen der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) und die Zeitschrift "Super Illu" die populärsten Menschen des Jahres aus Politik, Kultur, Sport, Musik und Gesellschaft aus.