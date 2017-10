Audio: Inforadio | 23.10.2017 | Susanne Bruha

Goldfrapp-Konzert im Astra - Weniger Drama, mehr Disko

23.10.17 | 10:50 Uhr

Prädikat: Club-tauglich. Das Konzert von Goldfrapp am Sonntagabend im Astra Kulturhaus in Berlin-Friedrichshain war erstaunlich wenig dramatisch. Es dominierten clubbige Drumbeats. Und das, obwohl Sängerin Alison am selben Tag an einer Berliner Club-Tür gescheitert war. Von Susanne Bruha



Geradezu orgastisch wird Alison Goldfrapp am Sonntagabend im Astra begrüßt. In einem Kostümanzug in Lila-Schwarz-Metallic, den roten Lockenkopf nur von hinten angestrahlt, von vorn von einer Windmaschine angeweht, steht die Sängerin auf der ansonsten fast dunklen Bühne und startet mit "Utopia" vom allerersten Album.

Drumbeats dominieren das Hörbild

Bei diesem Song, der sakral und dramatisch wunderschön die besondere Stimme der 51-Jährigen herausstellt, wird es heller auf der Bühne und da steht an den Keyboards und Synthies links und rechts nicht etwa der Komponist der Goldfrapp-Songs Will Gregory, sondern zwei Musikerinnen. Ein Gitarrist und ein Schlagzeuger halten Alison den Rücken frei. Und die engagierten Drumbeats des Schlagzeugers dominieren dann auch das Hörbild des Abends: weniger Drama, mehr Disko - clubbig, laut und stroboskop. Die Synthies britzeln, Alisons Haare werden durch die Windmaschine zu lodernden Flammen, und der Saal ist viel zu klein für diesen Sound. Das extrem gemischte - junge, queere oder auch überraschend ältere - Publikum liebt, was es hinten gar nicht mehr so gut hört - und tanzt. Einer der Radiohits "Number One" fällt dann fast ein bisschen aus dem Konzept nach so viel Club-Atmosphäre und gerät zum Schunkel-Liedchen.

Alison Goldfrapp scheitert an der Berghain-Tür

Zwischendurch freut sich Alison Goldfrapp über das Publikum, erzählt, wie sie am Mittag nicht ins Berghain reinkam – und fragt nach Tipps. Und dann endet der Abend, wie er verlief: Mit stampfenden Drumbeats und einem Hit - in Form von "Strict Machine".