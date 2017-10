Fünf Jahre war es ruhig um das New Yorker Quartett Grizzly Bear. Jetzt sind sie mit neuem Album auf Tour und haben dabei im Berliner Huxleys Halt gemacht. Bei Magdalena Bienert ist der Funke nicht so recht übergesprungen.

Band und Publikum grooven sich eher langsam ein. Die Bühne ist genauso raffiniert dekoriert wie manche Klangflächen der New Yorker. Es hängen zwei sehr knittrige Dreiecke aus Gaze rechts und links, die die Bühne einrahmen und je nach Lichteinfall, wie gefrorener Nebel wirken oder sie verwandeln die Bühne in eine mystische Grotte und lassen die vier Musiker wie vor schroffen Felswänden spielen.

Wenn die Connection zwischen Band und Publikum nicht abreißt, verlieren sich die Fans in den ausgetüftelten Songs, Businesshemden wiegen sanft in den Melodien und Parkas pflücken Töne aus der Luft.

Es ist eine Konzentrationssache, von beiden Seiten. Wer sich nicht reinfühlen will in die schwurbelige Musik, sieht statt graublauer Felsformationen nur olle Spinnweben am Bühnenrand, einen hölzern tanzenden Sänger, nebst drei Nerds an ihren Instrumenten.