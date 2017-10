Das Revuetheater Friedrichstadt-Palast in Berlin-Mitte positioniert sich gegen die AfD und deren Wähler und Unterstützer. "Wir werden uns künftig noch deutlicher als bisher von 20 oder 25 Prozent unserer potentiellen Kunden im Osten abgrenzen und von Hohlköpfen mit Migrationshintergrund selbstverständlich auch. Ich will all deren Geld nicht", schreibt Intendant Berndt Schmidt in einer internen Hausmitteilung, die rbb|24 vorliegt. Mit anderen Worten: AfD-Unterstützer sind in Deutschlands größtem Showtheater nicht erwünscht. Der "Berliner Morgenpost" sagte Schmidt sogar, man werde auch bereits gekaufte Tickets zurücknehmen.

30 Jahre "Looking For Freedom"

In dem Brief prangert der Intendant den zunehmenden Rechtspopulismus und das Ergebnis der AfD bei der Bundestagswahl an. Rechtspopulismus sei zwar nicht nur ein Problem im Osten, "aber bei uns im Osten ist das Problem am größten." Die mit Abstand höchsten Zustimmungen für die AfD hätten in den östlichen Bundesländern gelegen, bis zu 27 Prozent etwa in Sachsen. Der Palast sei eine bedeutende Kulturinstitution im Osten. Daraus erwachse eine Verantwortung. Der Palast repräsentiere "den anständigen Osten", schreibt der gebürtige Badener, "egal ob in Beirut, Bautzen oder wie ich in Bruchsal geboren.



Zwar seien nicht alle AfD-Politiker und auch nicht alle AfD-Wähler Nazis, schränkt Schmidt ein. "Aber wer AfD wählte, wusste, dass er auch Nazis in den Bundestag wählt. Wer das aus Angst oder Sorge oder Protest in Kauf nimmt, ist ein Brandstifter und Mittäter. No fucking excuse", schreibt der 53-Jährige.