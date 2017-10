Hanni Levy wurde 1924 als Hanni Weissenberg in Berlin-Tempelhof geboren und wuchs in Kreuzberg auf. Seit 1946 lebt sie in Paris. Sie entkam 1943 der Deportation mit neuer Identität. Ihre Geschichte erzählt die rbb-Koproduktion "Die Unsichtbaren". Der Film von Claus Räfle startet am 26.10.2017 in den Kinos.